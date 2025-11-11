Live

Метеорологи дали оцінку погоді в Харківській області на початку листопада

Погода 19:06   11.11.2025
Олена Нагорна
Метеорологи дали оцінку погоді в Харківській області на початку листопада

Температура повітря в Харківській області протягом першої декади листопада була вищою за норму, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.

За оцінкою відомства, умови для вкорінення та початкового розвитку озимини були переважно задовільними.

“Підвищена теплозабезпеченість за рахунок вищого за норму температурного режиму та достатнє вологозабезпечення орного шару ґрунту сприяли подальшому росту та розвитку озимих культур”, – зазначили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

На переважній частині області озима пшениця перебувала у фазах третього листка та початку кущіння, в північно-східній її частині – тривало формування сходів.

Як повідомляла МГ “Об’єктив” 2 листопада, за словами заступника начальника ХОВА Євгена Іванова, через погодні умови посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка на тиждень-півтора.

Читайте також: Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
