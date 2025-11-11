Метеорологи дали оцінку погоді в Харківській області на початку листопада
Температура повітря в Харківській області протягом першої декади листопада була вищою за норму, повідомили в Регіональному центрі з гідрометеорології.
За оцінкою відомства, умови для вкорінення та початкового розвитку озимини були переважно задовільними.
“Підвищена теплозабезпеченість за рахунок вищого за норму температурного режиму та достатнє вологозабезпечення орного шару ґрунту сприяли подальшому росту та розвитку озимих культур”, – зазначили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
На переважній частині області озима пшениця перебувала у фазах третього листка та початку кущіння, в північно-східній її частині – тривало формування сходів.
Як повідомляла МГ “Об’єктив” 2 листопада, за словами заступника начальника ХОВА Євгена Іванова, через погодні умови посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка на тиждень-півтора.
Читайте також: Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Метеорологи дали оцінку погоді в Харківській області на початку листопада», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2025 в 19:06;