Метеорологи дали оценку погоде в Харьковской области в начале ноября
Температура воздуха в Харьковской области в течение первой декады ноября была выше нормы, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
По оценке ведомства, условия для укоренения и начального развития озимых были в основном удовлетворительными.
«Повышенная теплообеспеченность за счет температурного режима выше нормы и достаточное влагообеспечение пахотного слоя почвы способствовали дальнейшему росту и развитию озимых культур», — отметили в Региональном центре по гидрометеорологии.
На преобладающей части области озимая пшеница находилась в фазах третьего листа и начала кущения, в северо-восточной ее части — продолжалось формирование всходов.
Как сообщала МГ «Объектив» 2 ноября, по словам заместителя начальника ХОВА Евгения Иванова, в связи с погодными условиями посев озимых на Харьковщине идет с отставанием от графика на неделю-полторы.
Категории: Погода, Харьков; Теги: аграрії, аграрии, новости Харькова, озимые, погода, посевы, прогноз;
