Посевная на Харьковщине: как влияют атаки БпЛА, сколько техники уничтожено

На Харьковщине недавно началась посевная, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. Констатирует: аграрии региона работают в очень тяжелых условиях. Он рассказал, сколько сельхозпредприятий повредил враг в области и где уже отказываются засевать поля из-за ударов БпЛА.

По данным Синегубова, в регионе разрушены или существенно повреждены более 500 сельскохозяйственных предприятий, 1600 единиц техники полностью уничтожены.

«Можем констатировать, к сожалению, по Золочеву у нас есть такие предприятия, которые, например, с 10 тысяч га продолжали засевать три тысячи. Однако в этом году они констатируют, что ни одного га они уже засевать не будут. Почему? Потому что даже вопрос не разминирования территории, вопрос в том, что дронами уничтожается полностью сельскохозяйственная техника. Поэтому ни экономически, ни по другим факторам это невыгодно, потому что нужно прежде всего сохранить жизнь тех людей, которые на этой технике работают. Дальше будем смотреть, прежде всего, конечно, на военную обстановку по тому или иному направлению», — сказал глава ХОВА, передает корреспондент МГ «Обьектив».

Он подчеркнул, что враг всячески будет препятствовать осуществлению предпринимательской деятельности. Говорит: РФ ведет войну по уничтожению экономики региона.

«Конечно, мы должны это учитывать, противодействовать этому, однако основную роль, конечно, играют наши ВСУ, которые держат фронт. И враг это понимает, что продвинуться вглубь территорий он не может и начинает вести такую ​​войну с нашим гражданским населением, с нашим бизнесом. У нас такие факты есть по всей абсолютно области, это Лозовское, Изюмское направления, это бары, это рестораны, это кафе, это просто какие-то рынки, рыночные павильоны», — отметил Синегубов.

О проблемах аграриев говорили на соответствующем форуме сегодня, 22 апреля.

«Конечно, в таких условиях мы должны привлекать максимально государственных программ, государственного ресурса для поддержки, потому что местного просто не хватит. Однако рядом с этим из тех программ, которые работают — это кредитные программы, это программы компенсации за приобретение сельскохозяйственной техники, это вопрос разминирования. Мы должны работать по направлениям и смотреть, где они работают, где эти программы не работают, где банки все еще тяжело или просто не выдают кредиты в 100-км зоне. Мы должны это сегодня проанализировать и в очередной раз поднимать перед профильными министерствами. Сегодня заведена на рассмотрение профильной комиссии аграрного областного совета и самой сессии областного совета программа поддержки малых фермерских хозяйств, которые находятся либо на деоккупированных, либо на прифронтовых территориях. Их у нас таких 360, и на рассмотрение депутатам будет предложение о материальной помощи им. Это по 50 тысяч гривен. В среднем такая цифра будет, там привязка к га тех земель, которые ими обрабатываются», — анонсировал Синегубов.