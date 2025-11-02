Посев озимых на Харьковщине идет с отставанием от графика — причина (видео)
Посев озимых зерновых продолжается в Харьковской области на площади 290 тысяч гектаров, рассказал на брифинге заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Уже состоялся посев озимой пшеницы, это 80% от прогноза. Планируется 356 тысяч гектаров под озимую. Сейчас и уборка, и посевная идут по плану, но все же есть небольшое, на неделю-полторы, отставание от графика, связанное непосредственно с погодными условиями, которые у нас сейчас», — отметил Иванов.
Состояние посевов заместитель начальника ХОВА охарактеризовал как удовлетворительное, но воздержался от прогнозирования урожая до весны.
«Впереди зима, и именно от слоя снега, от морозов, от совокупности климатических факторов будет зависеть, как посевы проведут зиму и какими они будут весной. От этого будет зависеть фактический выход продукции», — пояснил Иванов.
