Тройка-кормилица: уродили ли кукуруза, подсолнечник и пшеница на Харьковщине

02.11.2025
Елена Нагорная
Фото: Лозовская городская тергромада

Почти 80% осеннего урожая зерновых и зернобобовых культур собрали аграрии Харьковщины. И ожидают, что он будет не меньше прошлогоднего, рассказал на брифинге заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

«По области зерновые и зернобобовые культуры собраны на площади 542 тысячи гектаров. Это почти 80% от прогноза. Намолочено, мы приближаемся к 2 миллионам тонн продукции. Сейчас 1 миллион 880 тысяч тонн в целом зерновых культур собрано. И это, напомню, 80%. Очевидно, у нас будет цифра не меньше, чем в том году. То есть, мы перейдем за 2 миллиона тонн», — отметил Иванов.

Он напомнил, что основная тройка культур, которая кормит страну, — это кукуруза, подсолнечник и пшеница.

«Они все примерно в динамике 2024 года. Там плюс-минус 2-3%, где-то в расхождениях статистических, то есть на уровне. Это достойный результат. Если мы перейдем за 2 миллиона тонн, очевидно это произойдет, то это цифра, которая покрывает, как и всегда, потребности области в разы и позволяет экспортировать продукцию за границу, что мы и делаем», — добавил Иванов.

Подсолнечника с 417 тысяч гектаров собрали почти миллион тонн, сои с 37 тысяч гектаров — 75 тысяч тонн, озимого и ярового рапса с 3 тысяч гектаров — 10 тысяч тонн.

«Средняя урожайность подсолнечника — 19 центнеров (с гектара — ред.). Если по кукурузе, по другим культурам, это 34-35 средняя урожайность. Примерно такая же была и по пшенице. Эти показатели намного ниже, чем если мы берем довоенное положение дел. Это связано с нетипичными резкими климатическими изменениями, прежде всего. И, во-вторых, это ценовая политика и положение дел в прифронтовом регионе. Последний год у нас был 2021 с полноценным уходом за нашими культурами. Сейчас такой возможности у аграриев нет, поэтому, конечно, это отражается на средней урожайности. Имеем падение по центнерам, то есть эффективности собранных культур», — пояснил заместитель начальника ХОВА.

Читайте также: Дрова есть? Куда обращаться на Харьковщине, чтоб не переплачивать перекупщикам

Автор: Елена Нагорная
