Live
  • Нд 02.11.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.97
  • EUR 48.51

Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)

Оригінально 18:01   02.11.2025
Олена Нагорна
Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео) Фото: ХОВА

Посів озимих зернових триває у Харківській області на площі 290 тисяч гектарів, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Вже відбувся посів озимої пшениці, це 80% від прогнозу. Планується 356 тисяч гектарів під озиму. Наразі й уборка, і посівна йдуть за планом, але все ж таки є невеликі, на тиждень-півтора, відставання від графіка, пов’язане безпосередньо з погодними умовами, які ми наразі маємо”, – зазначив Іванов.

Стан посівів заступник начальника ХОВА схарактеризував як задовільний, але утримався від прогнозування врожаю до весни.

“Попереду зима і саме від шару снігу, від морозів, від сукупності кліматичних факторів буде залежати, як посіви проведуть зиму і якими вони будуть навесні. Від цього буде залежати фактичний вихід продукції”, – пояснив Іванов.

Читайте також: Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)
Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)
02.11.2025, 18:01
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
Росіяни просунулися в районі села Кам’янка на Харківщині – DeepState
02.11.2025, 14:24
Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки ще будинків пошкодили в Харкові
Напружений жовтень: Терехов повідомив, скільки ще будинків пошкодили в Харкові
02.11.2025, 14:04
Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
Вибух під Харковом: по Циркунах прилетів КАБ, відомо про одного постраждалого
02.11.2025, 16:30
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
02.11.2025, 15:27
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
Уже 16 разів атакували військові РФ на Харківщині з початку доби: де йдуть бої
02.11.2025, 16:54

Новини за темою:

02.11.2025
Трійка-годувальниця: чи вродили кукурудза, соняшник і пшениця на Харківщині
01.09.2025
Кукурудза й соняшник на Харківщині дозріли на два тижні раніше: чому це погано
21.08.2025
Аграрій засіяв озимою пшеницею 16 га на Харківщині: за що його судитимуть
07.08.2025
Термінове сповіщення по Харківщині: з’явився небезпечний шкідник
04.06.2025
На Харківщині розвивається головний шкідник – термінове звернення ДПСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2025 в 18:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Посів озимих зернових триває у Харківській області на площі 290 тисяч гектарів, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов.".