Посів озимих на Харківщині йде з відставанням від графіка – причина (відео)

Посів озимих зернових триває у Харківській області на площі 290 тисяч гектарів, розповів на брифінгу заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

“Вже відбувся посів озимої пшениці, це 80% від прогнозу. Планується 356 тисяч гектарів під озиму. Наразі й уборка, і посівна йдуть за планом, але все ж таки є невеликі, на тиждень-півтора, відставання від графіка, пов’язане безпосередньо з погодними умовами, які ми наразі маємо”, – зазначив Іванов.

Стан посівів заступник начальника ХОВА схарактеризував як задовільний, але утримався від прогнозування врожаю до весни.

“Попереду зима і саме від шару снігу, від морозів, від сукупності кліматичних факторів буде залежати, як посіви проведуть зиму і якими вони будуть навесні. Від цього буде залежати фактичний вихід продукції”, – пояснив Іванов.