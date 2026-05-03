Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців

Минулої доби окупанти били по Харкову, а також 17 населених пунктах області. Через “прильоти” постраждали 13 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка“, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

КАБ;

12 БпЛА типу “Герань-2”;

два БПЛА типу «Ланцет»;

11 БпЛА типу «Молния»;

fpv-дрон;

55 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.