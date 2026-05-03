Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
Минулої доби окупанти били по Харкову, а також 17 населених пунктах області. Через “прильоти” постраждали 13 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка“, – пише Синєгубов.
За добу по регіону вдарило таке озброєння:
- КАБ;
- 12 БпЛА типу “Герань-2”;
- два БПЛА типу «Ланцет»;
- 11 БпЛА типу «Молния»;
- fpv-дрон;
- 55 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.
Читайте також: Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 09:06;