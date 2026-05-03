Live

Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців

Події 09:06   03.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців

Минулої доби окупанти били по Харкову, а також 17 населених пунктах області. Через “прильоти” постраждали 13 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждали чоловіки 47, 89, 62, 61, 44 років та жінки 49, 38, 48, 57 років; у с. Білий Колодязь Вовчанської громади зазнав поранень 47-річний чоловік; у м. Балаклія постраждали 34-річний і 76-річний чоловіки та 53-річна жінка“, – пише Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • КАБ;
  • 12 БпЛА типу “Герань-2”;
  • два БПЛА типу «Ланцет»;
  • 11 БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 55 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є руйнування у Харкові, а також Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Берестинському районах.

Читайте також: Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців
03.05.2026, 09:06
Новини Харкова — головне 3 травня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 3 травня: як минула ніч
03.05.2026, 08:18
Сьогодні 3 травня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 травня 2026: яке свято та день в історії
03.05.2026, 06:00
На Куп’янщині – відносне затишшя: доба на фронті в Харківській області
На Куп’янщині – відносне затишшя: доба на фронті в Харківській області
03.05.2026, 08:06
Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов
Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов
02.05.2026, 18:47
Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
03.05.2026, 08:40

Новини за темою:

03.05.2026
Через обстріли на Харківщині вирували 20 пожеж – що горіло
01.05.2026
Стало відомо, чим росіяни били по Харкову й області вранці: що стало ціллю
01.05.2026
У Чугуєві – “прильоти”: є руйнування, почалася пожежа
01.05.2026
Понад 60 безпілотників атакували Харківщину за добу – Синєгубов
01.05.2026
Генштаб: 12 штурмів було на Харківщині за добу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Понад 80 безпілотників атакували Харківщину – постраждали 13 мешканців», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 09:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби окупанти били по Харкову, а також 17 населених пунктах області. Через “прильоти” постраждали 13 людей, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".