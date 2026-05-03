Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
За минувшие сутки оккупанты били по Харькову, а также 17 населенным пунктам области. Из-за «прилетов» пострадали 13 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали мужчины 47, 89, 62, 61, 44 лет и женщины 49, 38, 48, 57 лет; в с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 47-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали 34-летний и 76-летний мужчины и 53-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
За сутки по региону ударило такое вооружение:
- КАБ;
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- два БпЛА типа «Ланцет»;
- 11 БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- 55 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 09:06;