Live

Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей

Происшествия 09:06   03.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей

За минувшие сутки оккупанты били по Харькову, а также 17 населенным пунктам области. Из-за «прилетов» пострадали 13 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадали мужчины 47, 89, 62, 61, 44 лет и женщины 49, 38, 48, 57 лет; в с. Белый Колодец Волчанской громады получил ранения 47-летний мужчина; в г. Балаклея пострадали 34-летний и 76-летний мужчины и 53-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • КАБ;
  • 12 БпЛА типа «Герань-2»;
  • два БпЛА типа «Ланцет»;
  • 11 БпЛА типа «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • 55 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Берестинском районах.

Читайте также: Из-за обстрелов на Харьковщине бушевали 20 пожаров – что горело

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 3 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 3 мая: как прошла ночь
03.05.2026, 08:18
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
02.05.2026, 18:47
Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории
03.05.2026, 06:00
Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове
Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове
02.05.2026, 19:51
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
02.05.2026, 18:54
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей
03.05.2026, 09:06

Новости по теме:

03.05.2026
Из-за обстрелов на Харьковщине бушевали 20 пожаров – что горело
01.05.2026
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
01.05.2026
В Чугуеве – «прилеты»: есть разрушения, начался пожар
01.05.2026
Больше 60 беспилотников атаковали Харьковщину за сутки – Синегубов
01.05.2026
Генштаб: 12 штурмов было на Харьковщине за сутки


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Больше 80 беспилотников атаковали Харьковщину – пострадали 13 жителей», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 09:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки оккупанты били по Харькову, а также 17 населенным пунктам области. Из-за «прилетов» пострадали 13 человек, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".