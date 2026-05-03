Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории

3 мая – Всемирный день свободы прессы. В 1469-м родился итальянский философ и писатель Никколо Макиавелли. В 1783-м произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи. В 1791-м в Польше приняли конституцию. В 1897-м родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. В 1924-м погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. В 1947-м вступила в силу послевоенная конституция Японии. Во Львове и Киеве в разные годы в этот день начали работу первые в Украине конный и электрический трамваи. В 1995-м учредили первый в Украине орден – Богдана Хмельницкого. В 2023-м россияне нанесли массированные удары по центру Херсона.

Праздники и памятные даты 3 мая

В мире – Всемирный день свободы печати и Международный день Солнца.

Первое воскресенье мая – это Международный день матери, потерявшей ребенка, Международный день семейного равенства, Международный день рассветного хора и Всемирный день веселья.

Также сегодня: День кондитера, День написания отзыва, День словотворца, Международный день дикой коалы, Международный день лесных детских садов, Международный день пермакультуры (ландшафтного дизайна, который предполагает создание экосистем, имитирующих дикую природу).

3 мая в истории

3 мая 1469 года родился итальянский философ и писатель Никколо Макиавелли. Широкой общественности сегодня он известен своим циничным политическим трактатом «Государь» (в оригинале – «Князь» или «О княжествах»). Эту книгу смело можно назвать учебником для тиранов. Однако это не единственная работа Макиавелли и не единственное, что о нем следует знать.

Будущий «учитель политиков» происходил из семьи, не принадлежавшей к политической элите Флоренции. На старте это ограничивало возможность построения карьеры. Однако уже в 29 лет Никколо назначили секретарем Второй канцелярии и Совета десяти. Этот орган отвечал за военные и дипломатические дела. И такое назначение было очень значимым для человека его возраста и происхождения. Историки предполагают, что успеха Макиавелли добился благодаря знаниям и способностям – он получил хорошее образование. Должность предусматривала дипломатические миссии в разные страны. Он встречался с ключевыми лицами европейской политики своего времени: королем Франции Людовиком XII, Папой Римским Юлием II, императором Священной Римской империи Максимилианом I. Однако знаковым знакомством для Макиавелли считают встречу с амбициозным Чезаре Борджиа — незаконнорожденным сыном Папы Римского Александра VI. Считается, что именно неповторимый политический стиль Борджиа, который добивался власти любой ценой, вдохновил Макиавелли на написание «Государя».

«Политическая жизнь Макиавелли пошла на спад после 1512 года, когда он утратил благосклонность влиятельной семьи Медичи. Его обвинили в заговоре, арестовали, пытали и временно сослали. Именно попытка вернуть себе политическую должность и благосклонность семьи Медичи заставила Макиавелли написать «Государя», ставшего его самым известным произведением… В нем Макиавелли изложил свое видение идеального лидера: аморального, рассудительного тирана, для которого цель оправдывает средства… Хотя Макиавелли давно ассоциируется с практикой дьявольской целесообразности в сфере политики, которая стала известной в произведении «Государь», его подлинные взгляды не были столь крайними. Фактически, в таких более длинных и более подробных работах, как «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» и «История Флоренции», он показывает себя как более принципиальный политический моралист», – пишет проект History.

Опубликован «Государь» был уже после смерти автора – в 1532 году. Однако и прежде стал «широко известным в узких кругах» и распространялся в рукописях. Общий язык с Медичи Макиавелли искал потому, что эта семья смогла вернуть себе власть во Флоренции после 20 лет изгнания. В 1512-м они вернулись при поддержке Папы Юлия II и «свернули» республику. Не сразу, и вряд ли именно благодаря «Государю», но бывший госслужащий республики наладил более или менее приемлемые отношения с герцогами. По крайней мере, «История Флоренции» написана именно по заказу кардинала Джулио де Медичи. Однако эта коммуникация с врагами республики сыграла с Макиавелли злую шутку. В 1527-м Медичи вновь изгнали из Флоренции. Республику восстановили. Но возвращать Макиавелли в политику никто не торопился. Так он и умер без высокой должности 21 июня 1527 года, вероятно, от болезни желудка.

3 мая 1783 года российская императрица Екатерина II издала указ о запрете крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Таким образом, произошло закрепощение крестьян в Украине. Подробнее.

3 мая 1791 года правительство Речи Посполитой после первого ее раздела приняло «Конституцию 3 мая» — она стала второй (после Конституции Филиппа Орлика) письменной конституцией в Европе и третьей в мире. Первой в мире является конституция США. Подробнее.

3 мая 1880 года в Украине начал работу первый трамвай. Подробнее.

3 мая 1892 года Киев уже переходил от конного и парового к электрическому трамваю. Подробнее.

3 мая 1897 года родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. Подробнее.

3 мая 1924 года погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. Подробнее.

3 мая 1947 года вступила в силу послевоенная конституция Японии. Подробнее.

3 мая 1995 года учрежден первый государственный орден Украины — орден Богдана Хмельницкого. Подробнее.

3 мая 2023 года россияне нанесли массированные удары по центру Херсона. Они пришлись по «Эпицентру», железнодорожному вокзалу и «АТБ»: в день трагедии сообщили о 19 погибших и 47 раненых. Впоследствии следователи проинформировали, что погибло 24 мирных жителя, еще 51 человек получил ранения. Подробнее.

Церковный праздник 3 мая

3 мая чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Подробнее.

Народные приметы

Если на елке много молодых шишек, в этом году будет хороший урожай пшеницы.

Если дождливый и холодный день, то урожай меда в этом году будет плохим.

Если погода мокрая, то летом будет много сорняков на огороде.

Жаркий и солнечный день – к большому урожаю клубники.

Что нельзя делать 3 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.