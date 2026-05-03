Live

Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   03.05.2026
Оксана Горун
Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории

3 мая – Всемирный день свободы прессы. В 1469-м родился итальянский философ и писатель Никколо Макиавелли. В 1783-м произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи. В 1791-м в Польше приняли конституцию. В 1897-м родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. В 1924-м погиб идеолог украинского национализма Николай Михновский. В 1947-м вступила в силу послевоенная конституция Японии. Во Львове и Киеве в разные годы в этот день начали работу первые в Украине конный и электрический трамваи. В 1995-м учредили первый в Украине орден – Богдана Хмельницкого. В 2023-м россияне нанесли массированные удары по центру Херсона.

Праздники и памятные даты 3 мая

В мире – Всемирный день свободы печати и Международный день Солнца.

Первое воскресенье мая – это Международный день матери, потерявшей ребенка, Международный день семейного равенства, Международный день рассветного хора и Всемирный день веселья.

Также сегодня: День кондитера, День написания отзыва, День словотворца, Международный день дикой коалы, Международный день лесных детских садов, Международный день пермакультуры (ландшафтного дизайна, который предполагает создание экосистем, имитирующих дикую природу).

3 мая в истории

3 мая 1469 года родился итальянский философ и писатель Никколо Макиавелли. Широкой общественности сегодня он известен своим циничным политическим трактатом «Государь» (в оригинале – «Князь» или «О княжествах»). Эту книгу смело можно назвать учебником для тиранов. Однако это не единственная работа Макиавелли и не единственное, что о нем следует знать.

Будущий «учитель политиков» происходил из семьи, не принадлежавшей к политической элите Флоренции. На старте это ограничивало возможность построения карьеры. Однако уже в 29 лет Никколо назначили секретарем Второй канцелярии и Совета десяти. Этот орган отвечал за военные и дипломатические дела. И такое назначение было очень значимым для человека его возраста и происхождения. Историки предполагают, что успеха Макиавелли добился благодаря знаниям и способностям – он получил хорошее образование. Должность предусматривала дипломатические миссии в разные страны. Он встречался с ключевыми лицами европейской политики своего времени: королем Франции Людовиком XII, Папой Римским Юлием II, императором Священной Римской империи Максимилианом I. Однако знаковым знакомством для Макиавелли считают встречу с амбициозным Чезаре Борджиа — незаконнорожденным сыном Папы Римского Александра VI. Считается, что именно неповторимый политический стиль Борджиа, который добивался власти любой ценой, вдохновил Макиавелли на написание «Государя».

Макиавелли
Масляный портрет Макиавелли. Художник – Кристофано дель Альтиссимо. Источник: http://www.iscr-ares.beniculturali.it:8080/ares/image.do?tsk=F&id=6982&key=j8K5xtqGKzSP5m6k48K5&formAction2

«Политическая жизнь Макиавелли пошла на спад после 1512 года, когда он утратил благосклонность влиятельной семьи Медичи. Его обвинили в заговоре, арестовали, пытали и временно сослали. Именно попытка вернуть себе политическую должность и благосклонность семьи Медичи заставила Макиавелли написать «Государя», ставшего его самым известным произведением… В нем Макиавелли изложил свое видение идеального лидера: аморального, рассудительного тирана, для которого цель оправдывает средства… Хотя Макиавелли давно ассоциируется с практикой дьявольской целесообразности в сфере политики, которая стала известной в произведении «Государь», его подлинные взгляды не были столь крайними. Фактически, в таких более длинных и более подробных работах, как «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» и «История Флоренции», он показывает себя как более принципиальный политический моралист», – пишет проект History.

Опубликован «Государь» был уже после смерти автора – в 1532 году. Однако и прежде стал «широко известным в узких кругах» и распространялся в рукописях. Общий язык с Медичи Макиавелли искал потому, что эта семья смогла вернуть себе власть во Флоренции после 20 лет изгнания. В 1512-м они вернулись при поддержке Папы Юлия II и «свернули» республику. Не сразу, и вряд ли именно благодаря «Государю», но бывший госслужащий республики наладил более или менее приемлемые отношения с герцогами. По крайней мере, «История Флоренции» написана именно по заказу кардинала Джулио де Медичи. Однако эта коммуникация с врагами республики сыграла с Макиавелли злую шутку. В 1527-м Медичи вновь изгнали из Флоренции. Республику восстановили. Но возвращать Макиавелли в политику никто не торопился. Так он и умер без высокой должности 21 июня 1527 года, вероятно, от болезни желудка.

3 мая 1783 года российская императрица Екатерина II издала указ о запрете крестьянам Левобережной Украины и Слобожанщины переселяться с мест последней ревизии. Таким образом, произошло закрепощение крестьян в Украине. Подробнее.

3 мая 1791 года правительство Речи Посполитой после первого ее раздела приняло «Конституцию 3 мая» — она стала второй (после Конституции Филиппа Орлика) письменной конституцией в Европе и третьей в мире. Первой в мире является конституция США. Подробнее.

Конституция Речи Посполитой 3 мая
Фото: http://dziedzictwo.polska.pl/

3 мая 1880 года в Украине начал работу первый трамвай. Подробнее.

3 мая 1892 года Киев уже переходил от конного и парового к электрическому трамваю. Подробнее.

3 мая 1897 года родился украинский театральный режиссер Януарий Бортник, работавший в Харькове в 1930-е. Подробнее.

3 мая 1924 года погиб идеолог украинского национализма Николай МихновскийПодробнее.

Николай Михновский - идеолог украинского самостийныцтва
Фото: wikipedia.org

3 мая 1947 года вступила в силу послевоенная конституция Японии. Подробнее.

3 мая 1995 года учрежден первый государственный орден Украины — орден Богдана Хмельницкого. Подробнее.

3 мая 2023 года россияне нанесли массированные удары по центру Херсона. Они пришлись по «Эпицентру», железнодорожному вокзалу и «АТБ»: в день трагедии сообщили о 19 погибших и 47 раненых. Впоследствии следователи проинформировали, что погибло 24 мирных жителя, еще 51 человек получил ранения. Подробнее.

Церковный праздник 3 мая

3 мая чтят память мучеников Тимофея и Мавры. Подробнее.

Народные приметы

Если на елке много молодых шишек, в этом году будет хороший урожай пшеницы.

Если дождливый и холодный день, то урожай меда в этом году будет плохим.

Если погода мокрая, то летом будет много сорняков на огороде.

Жаркий и солнечный день – к большому урожаю клубники.

Что нельзя делать 3 мая

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя брать или давать деньги взаймы.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
02.05.2026, 18:47
Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове
Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове
02.05.2026, 19:51
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
02.05.2026, 18:54
Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)
Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)
02.05.2026, 15:04
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
02.05.2026, 14:53
Ситуация на Купянском направлении ухудшается: в чем причина, объяснил Левиев
Ситуация на Купянском направлении ухудшается: в чем причина, объяснил Левиев
02.05.2026, 22:07

Новости по теме:

02.05.2026
Сегодня 2 мая 2026: какой праздник и день в истории
01.05.2026
Сегодня 1 мая 2026: какой праздник и день в истории
30.04.2026
Сегодня 30 апреля 2026: какой праздник и день в истории
29.04.2026
Сегодня 29 апреля 2026: какой праздник и день в истории
28.04.2026
Сегодня 28 апреля 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 3 мая 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 мая – Всемирный день свободы прессы. В 1469-м родился итальянский философ и писатель Никколо Макиавелли. В 1783-м произошло закрепощение украинских крестьян в Российской империи".