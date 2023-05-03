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Удары по Эпицентру, вокзалу и АТБ: на Херсонщине — 19 погибших и 47 раненых

Происшествия 20:05   03.05.2023
Елена Нагорная
Удары по Эпицентру, вокзалу и АТБ: на Херсонщине — 19 погибших и 47 раненых Фото: ГСЧС Украины

В результате вражеских обстрелов в Херсонской области 3 мая 19 гражданских погибли и 47 — пострадали.

Как рассказал в эфире телемарафона глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, в Херсоне под ударами оккупантов в течение дня были железнодорожный вокзал, гипермаркет «Эпицентр», магазин «АТБ», автозаправка и жилые кварталы.

«Три человека погибли во время обстрела «Эпицентра», двое — привокзальной площади, четверо — магазина «АТБ». Один человек погиб в собственной машине возле железнодорожного переезда. Пятеро — в жилых кварталах города. Еще трое — это энергетики, которых россияне убили, когда они работали возле села Степановка. Что касается раненых, то пять человек травмированы во время обстрела «Эпицентра», 30 — возле «АТБ», восемь — железнодорожный вокзал и привокзальная площадь и трое — жилые кварталы. Среди раненых в супермаркете мальчик, которому 6,5 лет. Ребенок получил тяжелые ранения: ушиб легких, перелом бедра, минно-взрывные травмы. Сейчас мальчик на операционном столе. Врачи делают все возможное», — сообщил Прокудин.

Помимо Херсона, по его словам, россияне били по Дарьевской громаде: в Токаревке погиб 47-летний мужчина, в Ивановке — ранена 61-летняя женщина.

Как информировал председатель Херсонской ГВА Роман Мрочко, около 11 часов враг нанес удар по строительному гипермаркету «Эпицентр».

«Сегодня взрывы в Херсоне не утихают, враг наносит атаки по мирному населению. В обеденное время мощные залпы прокатились по городу. Один из вражеских снарядов прилетел на территорию железнодорожного вокзала, из-за чего вспыхнул пассажирский вагон. Также пожар возник на территории одного из заводов города. На место происшествия прибыли пожарные, которые несмотря на повторные обстрелы выполняли свою работу и ликвидировали пожары», — сообщили в ГСЧС Украины.

В связи с проведением мероприятий по безопасности в Херсоне было принято решение о введении комендантского часа с 20:00 5 мая до 06:00 8 мая.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 мая 2023 в 20:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеских обстрелов в Херсонской области 3 мая 19 гражданских погибли и 47 — пострадали.".