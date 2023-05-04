Удары по Эпицентру, вокзалу и АТБ: погибших на Херсонщине уже 23 (видео)
По состоянию на утро 4 мая количество убитых российской армией жителей Херсонщины возросло до 23. Ночью скончался завотделением одной из областных больниц.
«За прошедшие сутки российская армия оборвала жизнь 23 жителей Херсонщины, 46 человек получили ранения. Среди травмированных двое детей – это 6-летний мальчик и 17-летняя девушка. К сожалению, этой ночью в реанимации скончался заведующий отделением одного из областных медицинских учреждений», — сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.
Начальник ОВА Александр Прокудин обратился с просьбой 4 мая в 12:00 почтить память погибших.
4, 5 и 6 мая в регионе объявлены днями траура.
В Херсонской ОВА сообщили, что в течение суток враг обстрелял населенные пункты области 98 раз. По Херсонщине выпустили 539 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Также работала вражеская авиация, били беспилотниками. Непосредственно областной центр — Херсон — россияне обстреляли 16 раз, выпустив 82 снаряда.
Ранее ГСЧС Украины опубликовала видео, как спасатели ликвидировали последствия этих обстрелов.
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«Попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, двух торговых заведений, завода и автохозяйства, территорию железнодорожного переезда», — перечислили в ОВА.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 4 мая количество убитых российской армией жителей Херсонщины возросло до 23. Ночью скончался завотделением одной из областных больниц".