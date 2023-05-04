Удари по Епіцентру, вокзалу та АТБ: загиблих на Херсонщині вже 23 (відео)

Станом на ранок 4 травня кількість убитих російською армією жителів Херсонщини зросла до 23. Вночі помер заввідділення однієї з обласних лікарень.

“Минулої доби російська армія обірвала життя 23 жителів Херсонщини, 46 людей отримали поранення. Серед травмованих є двоє дітей – це 6-річний хлопчик та 17-річна дівчина. На жаль, цієї ночі в реанімації помер завідувач відділення одного з обласних медичних закладів“, – повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Начальник ОВА Олександр Прокудін звернувся з проханням 4 травня о 12:00 вшанувати пам’ять загиблих.

4, 5 та 6 травня в регіоні оголошені днями жалоби.

У Херсонській ОВА повідомили, що протягом доби ворог обстріляв населені пункти області 98 разів. По Херсонщині випустили 539 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Також працювала ворожа авіація, били безпілотниками. Безпосередньо обласний центр – Херсон – росіяни обстріляли 16 разів, випустивши 82 снаряди.

Раніше ДСНС України опублікувала відео, як рятувальники ліквідували наслідки цих обстрілів.

“Влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства, територію залізничного переїзду”, – перерахували в ОВА.