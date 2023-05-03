Live
  • Середа 03.05.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.11
    • 🟢

Удари по Епіцентру, вокзалу та АТБ: на Херсонщині – 19 загиблих і 47 поранених

Події 20:05   03.05.2023
Олена Нагорна
Удари по Епіцентру, вокзалу та АТБ: на Херсонщині – 19 загиблих і 47 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області 3 травня 19 цивільних загинули та 47 – постраждали.

Як розповів в етері телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Херсоні під ударами окупантів протягом дня були залізничний вокзал, гіпермаркет “Епіцентр”, магазин “АТБ”, автозаправка та житлові квартали.

“Троє людей загинули під час обстрілу «Епіцентру», двоє – привокзальної площі, четверо – магазину «АТБ». Один чоловік загинув у власній автівці біля залізничного переїзду. П’ятеро – в житлових кварталах міста. Ще троє – це енергетики, який росіяни вбили, коли вони працювали біля села Степанівка. Щодо поранених, то п’ять людей травмовані під час обстрілу «Епіцентру», 30 – біля «АТБ», вісім – залізничний вокзал та привокзальна площа та троє – житлові квартали. Серед поранених у супермаркеті хлопчик, якому 6,5 років. Дитина дістала тяжких поранень: забій легень, перелом стегна, мінно-вибухові травми. Нині хлопчик на операційному столі. Лікарі роблять все можливе”, – повідомив Прокудін.

Крім Херсона, за його словами, росіяни гатили по Дар’ївській громаді: у Токарівці загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річну жінку.

Як інформував голова Херсонської МВА Роман Мрочко, близько 11 години ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.

Сьогодні вибухи в Херсоні не вщухають, ворог завдає атак по мирному населенню. В обідній час потужні залпи прокотились містом. Один з ворожих снарядів прилетів на територію залізничного вокзалу, через що спалахнув пасажирський вагон. Також пожежа виникла на території одного з заводів міста. На місце події прибули вогнеборці, які попри повторні обстріли виконували свою роботу та ліквідовували пожежі“, – повідомили у ДСНС України.

У зв’язку з проведенням безпекових заходів у Херсоні було ухвалено рішення щодо введення комендантської години з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

07:18
Дані Генштабу ЗСУ: нічна атака “Шахедами” та обстріли Харківщини
21:06
Військових після поранень призначатимуть на інші посади у ЗСУ – Міноборони
08:28
Синєгубов повідомив про двох поранених за добу на Харківщині
17:48
Де та які супермаркети, ринки і крамниці відкрилися навесні у Харкові
12:27
На Харківщині сім’ям загиблих нацгвардійців передали державні нагороди

  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Удари по Епіцентру, вокзалу та АТБ: на Херсонщині – 19 загиблих і 47 поранених»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2023 в 20:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В результате вражеских обстрелов в Херсонской области 3 мая 19 гражданских погибли и 47 – пострадали.".