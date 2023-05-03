Удари по Епіцентру, вокзалу та АТБ: на Херсонщині – 19 загиблих і 47 поранених

Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області 3 травня 19 цивільних загинули та 47 – постраждали.

Як розповів в етері телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, у Херсоні під ударами окупантів протягом дня були залізничний вокзал, гіпермаркет “Епіцентр”, магазин “АТБ”, автозаправка та житлові квартали.

“Троє людей загинули під час обстрілу «Епіцентру», двоє – привокзальної площі, четверо – магазину «АТБ». Один чоловік загинув у власній автівці біля залізничного переїзду. П’ятеро – в житлових кварталах міста. Ще троє – це енергетики, який росіяни вбили, коли вони працювали біля села Степанівка. Щодо поранених, то п’ять людей травмовані під час обстрілу «Епіцентру», 30 – біля «АТБ», вісім – залізничний вокзал та привокзальна площа та троє – житлові квартали. Серед поранених у супермаркеті хлопчик, якому 6,5 років. Дитина дістала тяжких поранень: забій легень, перелом стегна, мінно-вибухові травми. Нині хлопчик на операційному столі. Лікарі роблять все можливе”, – повідомив Прокудін.

Крім Херсона, за його словами, росіяни гатили по Дар’ївській громаді: у Токарівці загинув 47-річний чоловік, в Іванівці – поранено 61-річну жінку.

Як інформував голова Херсонської МВА Роман Мрочко, близько 11 години ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету “Епіцентр”.

“Сьогодні вибухи в Херсоні не вщухають, ворог завдає атак по мирному населенню. В обідній час потужні залпи прокотились містом. Один з ворожих снарядів прилетів на територію залізничного вокзалу, через що спалахнув пасажирський вагон. Також пожежа виникла на території одного з заводів міста. На місце події прибули вогнеборці, які попри повторні обстріли виконували свою роботу та ліквідовували пожежі“, – повідомили у ДСНС України.

У зв’язку з проведенням безпекових заходів у Херсоні було ухвалено рішення щодо введення комендантської години з 20:00 5 травня до 6:00 8 травня.