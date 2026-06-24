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В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах

Економіка 19:14   24.06.2026
Олена Нагорна
В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах Фото: threads.com/@mary_arty_nails

Дефіцит товарів у супермаркетах «АТБ» у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Миколаєві став наслідком російської атаки на один із логістичних об’єктів компанії, підтвердили виданню «Телеграф» у службі підтримки торгової мережі.

Покупці раніше помітили нестачу базових продуктів харчування, бакалії, напоїв та засобів гігієни, що вже спричинило хвилю занепокоєння.

У службі підтримки торгової мережі журналістам підтвердили, що перебої з постачанням продуктів та побутової хімії виникли через удар дрона по одному з розподільчих центрів.

У компанії зазначили, що зараз працюють над переформатуванням логістики та відновленням регулярних постачань товарів до постраждалих регіонів.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 19:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дефіцит товарів у супермаркетах «АТБ» у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Миколаєві став наслідком російської атаки на один із логістичних об’єктів компанії.".