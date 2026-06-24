В “АТБ” пояснили причини дефіциту товарів у Харкові та інших містах

Дефіцит товарів у супермаркетах «АТБ» у Харкові, Дніпрі, Полтаві та Миколаєві став наслідком російської атаки на один із логістичних об’єктів компанії, підтвердили виданню «Телеграф» у службі підтримки торгової мережі.

Покупці раніше помітили нестачу базових продуктів харчування, бакалії, напоїв та засобів гігієни, що вже спричинило хвилю занепокоєння.

У службі підтримки торгової мережі журналістам підтвердили, що перебої з постачанням продуктів та побутової хімії виникли через удар дрона по одному з розподільчих центрів.

У компанії зазначили, що зараз працюють над переформатуванням логістики та відновленням регулярних постачань товарів до постраждалих регіонів.