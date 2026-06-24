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Перший в області: коли в Харкові запрацює обладнання для лікування раку

Оригінально 13:47   24.06.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Перший в області: коли в Харкові запрацює обладнання для лікування раку Зображення створене ШІ

Лінійний прискорювач вже встановлений та готовий до роботи в онкоцентрі в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив, чому його ще не запустили в роботу.

«У нас усе готове для того, щоб його запустити. Бригада пройшла навчання, отримала відповідні сертифікати, я маю на увазі лікарів. Технічно все готове, навіть пройшли тестові випробування і вже надавалися послуги в тестовому режимі, як воно і передбачено. Далі чекаємо рішення ДІЯР (Державної інспекції ядерного регулювання України), коли ми отримуємо сертифікат», – повідомив Синєгубов під час пресконференції.

За його словами, це має статися найближчими днями. Підкреслює: «не тижнями, а днями», і потім це обладнання запрацює. Він також нагадав, що це перший сучасний лінійний прискорювач на території області.

Зазначимо, лінійний прискорювач – те обладнання, яке активно використовують у сучасній променевій терапії. Він розганяє електрони, щоб знищувати ракові клітини за допомогою рентгенівського випромінювання та при цьому мінімально пошкоджувати здорові тканини. Його використовують для лікування більшості видів раку.

«З приводу будівництва. Будівництво йде за планом, активними темпами. Випереджаємо навіть встановлені плани і темпи фінансування Міністерства охорони здоров’я. Я думаю, що ми будемо презентувати найближчим часом. На цьому або на наступному тижні буде міністр профільний у нас на території. Будемо говорити, можливо, щодо збільшення фінансування на цей напрямок», – сказав начальник ХОВА.

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Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лінійний прискорювач вже встановлений та готовий до роботи в онкоцентрі в Харкові. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснив, чому його ще не запустили в роботу.".