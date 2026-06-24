Первый в области: когда в Харькове заработает оборудование для лечения рака

Линейный ускоритель установлен и готов к работе в онкоцентре в Харькове. Начальник ХОВА Олег Синегубов объяснил, почему его еще не запустили в работу.

«У нас все готово к тому, чтобы его запустить. Бригада прошла обучение, получила соответствующие сертификаты, я имею в виду врачей. Технически все готово, даже прошли тестовые испытания и уже предоставлялись услуги в тестовом режиме, как и предусмотрено. Далее ждем решения Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, когда мы получим сертификат», – сообщил Синегубов во время пресс-конференции.

По его словам, это должно произойти в ближайшие дни. Подчеркивает: «не неделями, а днями», и потом это оборудование заработает. Он также напомнил, что это первый современный линейный ускоритель на территории области.

Отметим, линейный ускоритель – это оборудование, активно используемое в современной лучевой терапии. Он разгоняет электроны, чтобы уничтожать раковые клетки с помощью рентгеновского излучения и минимально повреждать здоровые ткани. Его используют для лечения большинства видов рака.

«По поводу постройки. Строительство идет по плану, активным темпам. Опережаем даже установленные планы и темпы финансирования Министерства здравоохранения. Я думаю, что мы будем представлять в ближайшее время. На этой или следующей неделе будет министр профильный у нас на территории. Будем говорить, возможно, об увеличении финансирования по этому направлению», — сказал начальник ХОВА.