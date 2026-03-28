Для лечения рака в Харькове заработает оборудование, которого никогда не было

В Харькове готовятся запустить в работу линейный ускоритель с сопутствующим диагностическим оборудованием. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Реализуется проект по началу работы линейного ускорителя с сопутствующим диагностическим оборудованием. Оно уже установлено, сейчас команды проходят соответствующее обучение, получают сертификаты и тогда мы анонсируем, что где-то через две-три недели это оборудование впервые в истории Харьковщины такого класса заработает здесь», — сказал Синегубов на брифинге 27 марта.

Отметим, линейный ускоритель — то оборудование, которое активно используют в современной лучевой терапии. Он разгоняет электроны, чтобы уничтожать раковые клетки с помощью рентгеновского излучения и при этом минимально повреждать здоровые ткани. Его используют при лечении большинства видов рака.

Синегубов также сообщил, что в Харькове уже начали строить подземную часть нового онкоцентра. Также продолжают работы в подземной больнице на базе ОКБ и строят подземное отделение областной детской больницы.