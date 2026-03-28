Live

Для лечения рака в Харькове заработает оборудование, которого никогда не было

Общество 18:33   28.03.2026
Оксана Горун
В Харькове готовятся запустить в работу линейный ускоритель с сопутствующим диагностическим оборудованием. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Реализуется проект по началу работы линейного ускорителя с сопутствующим диагностическим оборудованием. Оно уже установлено, сейчас команды проходят соответствующее обучение, получают сертификаты и тогда мы анонсируем, что где-то через две-три недели это оборудование впервые в истории Харьковщины такого класса заработает здесь», — сказал Синегубов на брифинге 27 марта.

Отметим, линейный ускоритель — то оборудование, которое активно используют в современной лучевой терапии. Он разгоняет электроны, чтобы уничтожать раковые клетки с помощью рентгеновского излучения и при этом минимально повреждать здоровые ткани. Его используют при лечении большинства видов рака.

Синегубов также сообщил, что в Харькове уже начали строить подземную часть нового онкоцентра. Также продолжают работы в подземной больнице на базе ОКБ и строят подземное отделение областной детской больницы.

Читайте также: До полумиллиарда гривен обещают на онкоцентр в Харькове в 2026 году – ХОВА

Популярно
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
Терехов созывает внеочередную сессию Харьковского горсовета: что будут решать
28.03.2026, 11:30
Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон
Синегубов ответил, когда на Харьковщине реально завершат отопительный сезон
27.03.2026, 19:37
Новости Харькова — главное за 28 марта: атака «Молнии», есть раненый
Новости Харькова — главное за 28 марта: атака «Молнии», есть раненый
28.03.2026, 17:33
Сегодня 28 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 марта 2026: какой праздник и день в истории
28.03.2026, 06:00
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
Глава Харьковского облсовета подала декларацию: сколько заработала за год
27.03.2026, 13:15
У россиян «пересменка»: события на фронте на Харьковщине описали в ВСУ (видео)
У россиян «пересменка»: события на фронте на Харьковщине описали в ВСУ (видео)
28.03.2026, 16:40

Новости по теме:

10.02.2026
Денис Парамонов: Помогли оборудовать рентгенкабинет Центра «Гиппократ»
10.12.2025
Не томограф: Терехов сообщил, что купил военный госпиталь за 15 млн из бюджета
09.12.2025
Денис Парамонов: обеспечим Киевский центр детской кардиохирургии оснащением
03.10.2025
Денис Парамонов: Наше оборудование для «Института сердца» спасло тысячи жизней
30.06.2025
Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Для лечения рака в Харькове заработает оборудование, которого никогда не было», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
