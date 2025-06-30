Live
  • Пн 30.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.78

Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование

Общество 10:28   30.06.2025
Алексей Наумов
Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование Фото: БФ Дениса Парамонова

Харьковская городская больница №18 теперь имеет сверхсовременное оборудование для проведения хирургических вмешательств — специальный монитор и эндовидеокамеру. Дорогое оборудование медицинскому учреждению передано благодаря меценату Денису Парамонову.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Городская больница №18 города Харькова уже давно нуждалась в новейшем оборудовании, а именно — инструментах многоразовых лапароскопических, которые крайне необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. К сожалению, сегодня медицинское учреждение не в состоянии самостоятельно приобрести такое дорогостоящее оборудование. Поэтому руководители Департамента здравоохранения Харьковского городского совета обратились в Благотворительный фонд Дениса Парамонова с просьбой обеспечить больницу №18 необходимым медоборудованием.

«Больница №18 в Харькове работает на грани возможностей, ведь здесь квалифицированную медицинскую помощь получают не только жители города, но и проживающие в Харьковской области, — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов. — Среди пациентов есть также много людей, вынужденно покинувших свои дома в других опасных регионах. Это колоссальная нагрузка на врачей. Чтобы облегчить их труд, а также оказывать медицинские услуги в больнице №18 еще более качественно, подарили медучреждению специальный монитор и эндовидеокамеру для хирургических вмешательств. Мы все должны прийти к тому, что сегодня благотворительные дела должны быть направлены на спасение жизней украинцев».

оборудование больнице в Харькове передали 3
Фото: БФ Дениса Парамонова

Общая стоимость переданного оборудования для городской больницы №18 города Харькова составляет 300 тыс. грн.

оборудование больнице в Харькове передали 2
Фото: БФ Дениса Парамонова
оборудование больнице в Харькове передали 4
Фото: БФ Дениса Парамонова

Напомним, только с начала 2025 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил медицинские учреждения разнообразным медоборудованием почти на полтора миллиона гривен. Например, современный аппарат-ИВЛ стоимостью почти 750 тыс. грн был подарен Институту неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина в Харькове. Около 500 тысяч. грн стоило медоборудование, среди которого — эндоскопические электрокоагуляторы и комплект лапароскопического оснащения, переданный Институту медицинской радиологии и онкологии им. Григорьева.

оборудование больнице в Харькове передали 5
Фото: БФ Дениса Парамонова
Автор: Алексей Наумов
Популярно
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
30.06.2025, 11:18
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
30.06.2025, 11:10
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30.06.2025, 06:00
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
30.06.2025, 10:55
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
30.06.2025, 07:25
Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом
Четверо людей и годовалый ребенок пострадали в ДТП под Харьковом
30.06.2025, 11:55

Новости по теме:

11:01
Денис Парамонов подарил интерактивную доску детскому центру «Гиппократ»

Вы читали новость: «Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская городская больница №18 теперь имеет сверхсовременное оборудование для проведения хирургических вмешательств — специальный монитор и эндовидеокамеру".