Денис Парамонов передал больнице №18 в Харькове медицинское оборудование

Харьковская городская больница №18 теперь имеет сверхсовременное оборудование для проведения хирургических вмешательств — специальный монитор и эндовидеокамеру. Дорогое оборудование медицинскому учреждению передано благодаря меценату Денису Парамонову.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Городская больница №18 города Харькова уже давно нуждалась в новейшем оборудовании, а именно — инструментах многоразовых лапароскопических, которые крайне необходимы для проведения различных хирургических вмешательств. К сожалению, сегодня медицинское учреждение не в состоянии самостоятельно приобрести такое дорогостоящее оборудование. Поэтому руководители Департамента здравоохранения Харьковского городского совета обратились в Благотворительный фонд Дениса Парамонова с просьбой обеспечить больницу №18 необходимым медоборудованием.

«Больница №18 в Харькове работает на грани возможностей, ведь здесь квалифицированную медицинскую помощь получают не только жители города, но и проживающие в Харьковской области, — отметил меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов. — Среди пациентов есть также много людей, вынужденно покинувших свои дома в других опасных регионах. Это колоссальная нагрузка на врачей. Чтобы облегчить их труд, а также оказывать медицинские услуги в больнице №18 еще более качественно, подарили медучреждению специальный монитор и эндовидеокамеру для хирургических вмешательств. Мы все должны прийти к тому, что сегодня благотворительные дела должны быть направлены на спасение жизней украинцев».

Общая стоимость переданного оборудования для городской больницы №18 города Харькова составляет 300 тыс. грн.

Напомним, только с начала 2025 года Благотворительный фонд Дениса Парамонова обеспечил медицинские учреждения разнообразным медоборудованием почти на полтора миллиона гривен. Например, современный аппарат-ИВЛ стоимостью почти 750 тыс. грн был подарен Институту неврологии, психиатрии и наркологии им. Волошина в Харькове. Около 500 тысяч. грн стоило медоборудование, среди которого — эндоскопические электрокоагуляторы и комплект лапароскопического оснащения, переданный Институту медицинской радиологии и онкологии им. Григорьева.