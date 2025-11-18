Live

Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат

Общество 10:18   18.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Фото: БФ Дениса Парамонова

Флагман украинской трансплантологии Институт сердца будет обеспечен современным аппаратом для ультразвуковых исследований пациентов. Новейший аппарат для медучреждения приобретет меценат и благотворитель Денис Парамонов.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

С просьбой помочь в обеспечении УЗИ-аппаратом в Фонд обратилось руководство Института сердца. Поскольку это медицинское оборудование является очень дорогостоящим, самостоятельно медучреждение не может его приобрести, ведь и так работает на пределе своих возможностей. Вместе с тем пациентам необходимо проводить диагностику, и обычно эти процессы не могут ждать — нужно спасать жизни людей, а точный диагноз является залогом дальнейшего эффективного лечения.

Меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что за последние годы он вместе с командой стали надежными партнерами для Института сердца, обеспечивая его новейшим медицинским оборудованием.

«К сожалению, в нынешних реалиях больница не имеет возможности самостоятельно приобрести аппарат, стоимость которого исчисляется миллионами гривен. Именно поэтому мы снова и снова включаемся — чтобы поддержать врачей, которые ежедневно спасают жизни, и обеспечить их тем, без чего невозможна точная диагностика», — отметил Денис Парамонов.

УЗИ-аппарат для Института сердца
Фото: БФ Дениса Парамонова

На данный момент уже проведен тендер на предмет приобретения современного УЗИ-аппарата — осталось только подписать соответствующие договоры с поставщиком этого уникального оборудования.

Напомним, Благотворительный фонд Дениса Парамонова и SMK Group летом 2024 года обеспечили Институт сердца сверхсовременным оборудованием стоимостью почти 5 миллионов гривен. Речь идет о видеогастроскопе и видеобронхоскопе, которые помогают специалистам Института проводить быструю и качественную диагностику пациентов перед сложными операциями. Кроме того, Фонд помог обеспечить Институт сердца дефибрилляторами для операционного блока, а также предоставил медучреждению различные расходные материалы — без них невозможна ни одна операция.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
