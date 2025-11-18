Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат
Флагман украинской трансплантологии Институт сердца будет обеспечен современным аппаратом для ультразвуковых исследований пациентов. Новейший аппарат для медучреждения приобретет меценат и благотворитель Денис Парамонов.
Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.
С просьбой помочь в обеспечении УЗИ-аппаратом в Фонд обратилось руководство Института сердца. Поскольку это медицинское оборудование является очень дорогостоящим, самостоятельно медучреждение не может его приобрести, ведь и так работает на пределе своих возможностей. Вместе с тем пациентам необходимо проводить диагностику, и обычно эти процессы не могут ждать — нужно спасать жизни людей, а точный диагноз является залогом дальнейшего эффективного лечения.
Меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов подчеркнул, что за последние годы он вместе с командой стали надежными партнерами для Института сердца, обеспечивая его новейшим медицинским оборудованием.
«К сожалению, в нынешних реалиях больница не имеет возможности самостоятельно приобрести аппарат, стоимость которого исчисляется миллионами гривен. Именно поэтому мы снова и снова включаемся — чтобы поддержать врачей, которые ежедневно спасают жизни, и обеспечить их тем, без чего невозможна точная диагностика», — отметил Денис Парамонов.
На данный момент уже проведен тендер на предмет приобретения современного УЗИ-аппарата — осталось только подписать соответствующие договоры с поставщиком этого уникального оборудования.
Напомним, Благотворительный фонд Дениса Парамонова и SMK Group летом 2024 года обеспечили Институт сердца сверхсовременным оборудованием стоимостью почти 5 миллионов гривен. Речь идет о видеогастроскопе и видеобронхоскопе, которые помогают специалистам Института проводить быструю и качественную диагностику пациентов перед сложными операциями. Кроме того, Фонд помог обеспечить Институт сердца дефибрилляторами для операционного блока, а также предоставил медучреждению различные расходные материалы — без них невозможна ни одна операция.
Читайте также: Ради защиты детей в регионе: ХОВА усиливает сотрудничество с ЮНИСЕФ
Новости по теме:
- Категории: Общество; Теги: Благодійний фонд Дениса Парамонова, благотворительность, больница, Денис Парамонов, лікарня, медицина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Благотворитель Денис Парамонов купит для Института сердца новейший УЗИ-аппарат», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2025 в 10:18;