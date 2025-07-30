5 лет добра: как Денис Парамонов объединил тех, кто меняет Украину
Сегодня Благотворительному фонду Дениса Парамонова исполняется пять лет. За это время команда фонда реализовала более 100 социальных, медицинских, культурных, образовательных и спортивных проектов по всей Украине.
Об этом сообщается на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.
По случаю юбилея Фонд запускает новую инициативу — серию коротких историй о тех, без кого ежедневная работа на благо страны была бы невозможна.
«Наш фонд – это не о статистике. Это о людях. О тех, кто держит страну на плечах каждый день – в операционных, спортзалах, школах, библиотеках, театрах. Мы хотим, чтобы их увидели, услышали и сказали им спасибо!», — говорит основатель фонда Денис Парамонов.
Видеоистории посвящены украинцам, которые ежедневно меняют страну к лучшему. Среди героев: спасающий сердца кардиохирург Борис Тодуров, боксерши Кристина Ющук, Анна Охота и Юлия Ступакова, чемпион мира по казацкому двоеборью Артем Бранцира, достигающие международных побед и прославляющие украинский спорт, краевед и журналист Андрей Парамонов, что хранит память о родном крае, директор ХНАТОБ Игорь Тулузов, художественный руководитель театра «Тимур» Антон Жиляков, заслуженный художник Украины Михаил Рева, популяризирующий культурный код украинцев, и многие другие проводники добра.
Истории будут появляться регулярно на официальных страницах Фонда. Это часть новой рубрики, которая продолжает его главную традицию – не получать, а отдавать.
За время своего существования Фонд оказал разнообразную помощь около 16 тысячам семей и поставил оборудование и другое оснащение почти для тысячи больниц. В 2024 году Фонд Дениса Парамонова вошел в ТОП-5 крупнейших благотворительных организаций Украины, обеспечивающих медучреждения всем необходимым. Также Фонд известен своими акциями по розыгрышу премиум-авто «Bentley» и электрокара «Tesla», инициированным лично меценатом Денисом Парамоновым. Это позволило собрать более 4,7 млн грн, направленных на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2025 в 10:22;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня Благотворительному фонду Дениса Парамонова исполняется пять лет. За это время команда фонда реализовала более 100 проектов по всей Украине".