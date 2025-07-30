5 років добра: як Денис Парамонов об’єднав тих, хто змінює Україну

Сьогодні Благодійному фонду Дениса Парамонова виповнюється п’ять років. За цей час команда фонду реалізувала понад 100 соціальних, медичних, культурних, освітніх і спортивних проєктів по всій Україні.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

З нагоди ювілею Фонд запускає нову ініціативу – серію коротких історій про тих, без кого щоденна робота на благо країни була б неможливою.

«Наш фонд – це не про статистику. Це про людей. Про тих, хто тримає країну на плечах кожного дня – в операційних, спортзалах, школах, бібліотеках, театрах. Ми хочемо, щоб їх побачили, почули і сказали їм «дякую!»», – говорить засновник фонду Денис Парамонов.

Відеоісторії присвячені українцям, які щоденно змінюють країну на краще. Серед героїв: кардіохірург Борис Тодуров, який рятує серця, боксерки Крістіна Ющук, Ганна Охота та Юлія Ступакова, чемпіон світу з козацького двобою Артем Бранцира, які досягають міжнародних перемог і прославляють український спорт, краєзнавець і журналіст Андрій Парамонов, що зберігає пам’ять про рідний край, директор ХНАТОБ Ігор Тулузов, художній керівник театру «Тимур» Антон Жиляков, заслужений художник України Михайло Рева, які популяризують культурний код українців, та багато інших провідників добра.

Історії з’являтимуться регулярно на офіційних сторінках Фонду. Це частина нової рубрики, яка продовжує його головну традицію – не отримувати, а віддавати.

За час свого існування Фонд надав різноманітну допомогу близько 16 тис. сімей та поставив обладнання та інше оснащення майже для тисячі лікарень. У 2024 році Фонд Дениса Парамонова увійшов до ТОП-5 найбільших благодійних організації України, що забезпечують медзаклади усім необхідним. Також Фонд відомий своїми акціями з розіграшу преміум-авто «Bentley» та електрокару «Tesla», що були ініційовано особисто меценатом Денисом Парамоновим. Це дало змогу зібрати понад 4,7 млн грн, що були направлені на придбання обладнання для закладів охорони здоров’я.