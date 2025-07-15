Благодаря меценату Денису Парамонову была издана книга «Муравский путь»

В Харьковском Литмузее прошла презентация книги «Муравский путь», которая приумножает культурное наследие не только Харьковщины, но и всей Украины. Инициатором издания этой книги стал меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Об этом сообщается на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Книга «Муравский путь» открывает многие до сих пор неизвестные факты о легендарном пути с юга на север Украины в XVI-XVIII веках. Именно этим путем пользовались многие торговцы, чтобы доставлять товары в те или иные местности. Значительная часть пути проходила по Слободской Украине. В книге можно найти много фотографий, как выглядел когда-то Муравский путь и как выглядит сейчас. Также читатели смогут ознакомиться с современными схемами и картой Муравского пути по Слобожанщине, а еще — неизвестными широкой публике археологическими фактами об этой местности.

«Хранить и приумножать культурное наследие Украины — это должно стать целью каждого гражданина. Только так мы сможем оставить нашим потомкам огромный пласт истории нашей страны. — отметил меценат и благотворитель Денис Парамонов. — Мы уже не впервые инициируем издание книг, которые повлияют на культуру нашей страны. Муравский путь — это легендарная дорога, без преувеличения вдохнувшая жизнь в ту местность, где она пролегала. Поэтому мы сделали все, чтобы еще больше украинцев узнали про эту историческую местность».

Сразу после презентации книги «Муравский путь» по решению руководителей Благотворительного фонда Дениса Парамонова экземпляры книги в подарок получили библиотеки Харькова. Кстати, вместе с презентацией книги состоялась фотовыставка «Путешествия по Муравскому пути» — автором работ которой является известный харьковский фотохудожник Сергей Козлов. В свою очередь автором книги о Муравском пути является харьковский краевед Андрей Парамонов.

Напомним, в конце мая была представлена книга «Киев. Прошлое и настоящее» — к ее изданию присоединился Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Еще раньше благодаря ему была издана книга «Сковорода в городе мудрости Захарполисе», «Дорогами Сковороды. Слободская Украина», «Григорий Квитка-Основьяненко: от Основы до Харькова».