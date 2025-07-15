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Благодаря меценату Денису Парамонову была издана книга «Муравский путь»

Культура 10:29   15.07.2025
Алексей Наумов
Благодаря меценату Денису Парамонову была издана книга «Муравский путь» Фото: БФ Дениса Парамонова

В Харьковском Литмузее прошла презентация книги «Муравский путь», которая приумножает культурное наследие не только Харьковщины, но и всей Украины. Инициатором издания этой книги стал меценат и основатель одноименного благотворительного фонда Денис Парамонов.

Об этом сообщается на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Книга «Муравский путь» открывает многие до сих пор неизвестные факты о легендарном пути с юга на север Украины в XVI-XVIII веках. Именно этим путем пользовались многие торговцы, чтобы доставлять товары в те или иные местности. Значительная часть пути проходила по Слободской Украине. В книге можно найти много фотографий, как выглядел когда-то Муравский путь и как выглядит сейчас. Также читатели смогут ознакомиться с современными схемами и картой Муравского пути по Слобожанщине, а еще — неизвестными широкой публике археологическими фактами об этой местности.

«Хранить и приумножать культурное наследие Украины — это должно стать целью каждого гражданина. Только так мы сможем оставить нашим потомкам огромный пласт истории нашей страны. — отметил меценат и благотворитель Денис Парамонов. — Мы уже не впервые инициируем издание книг, которые повлияют на культуру нашей страны. Муравский путь — это легендарная дорога, без преувеличения вдохнувшая жизнь в ту местность, где она пролегала. Поэтому мы сделали все, чтобы еще больше украинцев узнали про эту историческую местность».

презентация книги Муравский шлях 4
Фото: БФ Дениса Парамонова

Сразу после презентации книги «Муравский путь» по решению руководителей Благотворительного фонда Дениса Парамонова экземпляры книги в подарок получили библиотеки Харькова. Кстати, вместе с презентацией книги состоялась фотовыставка «Путешествия по Муравскому пути» — автором работ которой является известный харьковский фотохудожник Сергей Козлов. В свою очередь автором книги о Муравском пути является харьковский краевед Андрей Парамонов.

презентация книги Муравский шлях 3
Фото: БФ Дениса Парамонова

Напомним, в конце мая была представлена книга «Киев. Прошлое и настоящее» — к ее изданию присоединился Благотворительный фонд Дениса Парамонова. Еще раньше благодаря ему была издана книга «Сковорода в городе мудрости Захарполисе», «Дорогами Сковороды. Слободская Украина», «Григорий Квитка-Основьяненко: от Основы до Харькова».

презентация книги Муравский шлях 5
Фото: БФ Дениса Парамонова
презентация книги Муравский шлях
Фото: БФ Дениса Парамонова
Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 10:29;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском Литмузее прошла презентация книги «Муравский путь», которая приумножает культурное наследие не только Харьковщины, но и всей Украины".