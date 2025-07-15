Завдяки меценату Денису Парамонову була видана книга «Муравський шлях»

В Харківському Літмузеї пройшла презентація книги «Муравський шлях», що примножує культурну спадщину не лише Харківщини, але й усієї України. Ініціатором видання цієї книги став меценат та засновник однойменного благодійного фонду Денис Парамонов.

Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

Книга «Муравський шлях» відкриває багато досі невідомих фактів про легендарний шлях з півдня на північ України в XVI-XVIII століттях. Саме цією дорогою користувалися багато торговців, щоб доставляти товари в ті чи інші місцевості. Значна частина шляху проходила Слобідською Україною. В книзі можна знайти багато фотографій, як виглядав Муравський шлях колись і як виглядає наразі. Також читачі матимуть змогу ознайомитися із сучасними схемами та мапою Муравського шляху Слобожанщиною, а ще — невідомими широкому загалу археологічними фактами про цю місцевість.

«Зберігати і примножувати культурну спадщину України має стати метою кожного громадянина. Лише так ми зможемо залишити нашим нащадкам величезний пласт історії нашої країни, — зазначив меценат та благодійник Денис Парамонов. — Ми вже не вперше ініціюємо видання книг, що матимуть вплив на культуру нашої країни. Муравський шлях — це легендарна дорога, що, без перебільшення, вдихала життя у ту місцевість, де вона пролягала. Тому ми зробили усе, щоб ще більше українців дізналися про цю історичну місцевість».

Одразу після презентації книги «Муравський шлях» за рішенням очільників Благодійного фонду Дениса Парамонова примірники книги в подарунок отримали бібліотеки Харкова. До речі, разом з презентацією книги відбулась фотовиставка «Подорожі Муравським шляхом» — автором робіт якої є відомий харківський фотохудожник Сергій Козлов. У свою чергу автором книги про Муравський шлях є харківський краєзнавець Андрій Парамонов.

Нагадаємо, наприкінці травня було представлено книгу «Київ. Минуле та сучасне» — до її видання також долучився Благодійний фонд Дениса Парамонова. Ще раніше завдяки йому було видано книгу «Сковорода в місті мудрості Захарполісі», «Дорогами Сковороди. Слобідська Україна», «Григорій Квітка-Основ’яненко: від Основи до Харкова».