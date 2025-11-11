Новый актовый зал колледжа в Харькове: работы профинансировал Денис Парамонов

У Харьковского профессионального колледжа пищевой промышленности были проблемы с обновлением материально-технического оснащения образовательного процесса. Благодаря меценату Денису Парамонову эти вопросы решены. Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

Учебное заведение готовит высококвалифицированных специалистов для развития пищевой промышленности Украины и является одним из старейших колледжей в Харьковской области. Впрочем, для улучшения качества образования заведение нуждалось в помощи — в актовом зале, где проходит учебно-воспитательная работа и различные праздничные мероприятия, банально не хватало необходимой мебели.

«Сегодня мы четко понимаем, что должны поддерживать учебные заведения страны, ведь они готовят специалистов, которые в ближайшем будущем должны, как говорится, поднимать страну. Сразу после обращения к нам руководства Харьковского колледжа пищевой промышленности мы оперативно обеспечили заведение необходимой мебелью. Новые столы, тумбы, вешалки и подставки для трибун значительно улучшили общее состояние актового зала и в дальнейшем помогут обеспечить качественное образование для студентов колледжа», — отметил меценат и основатель одноименного Благотворительного фонда Денис Парамонов.

Кроме того, предоставленная мебель стала своеобразным подарком от Фонда к 95-летию со дня основания Харьковского профессионального колледжа пищевой промышленности.

По словам исполняющей обязанности директора колледжа Ольги Бондаренко, очень важно, что благотворители поддерживают образование и их заведение, в частности, ведь оно формирует продовольственную безопасность не только Харьковщины, но и всей Украины — в колледже готовят кадры для всего государства.

«Спасибо Благотворительному фонду Дениса Парамонова за то, что мы смогли приобрести новую учебную мебель для того, чтобы оформить зал заседаний в современном виде. Этот зал будет использоваться и как аудитория для студентов, и для заседаний студенческого парламента, а также для вручения грамот и дипломов, то есть — для торжеств. Также это будет мультимедийная лаборатория, ведь под соответствующее оборудование была сделана мебель», — резюмировала Ольга Бондаренко.

Напомним, Благотворительный фонд Дениса Парамонова уделяет много внимания обеспечению учебных заведений всем необходимым. Харьковскому лицею Основянского района Харькова подарили все необходимое для буфета подземной школы, чтобы дети могли получать вкусные и здоровые блюда в комфортных условиях. В свою очередь, Краснокутская детско-юношеская спортивная школа получила от Фонда спортивный инвентарь и форму для того, чтобы дети могли заниматься любимыми видами спорта.