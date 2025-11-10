Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов

В Харькове планируют создать проект энергетического хаба, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он объяснил, что такой хаб будет способствовать переходу городской системы энергообеспечения на альтернативные источники энергии. Мэр добавил, что подобные инновации применены во французском городе Страсбург.

«Этот проект можно реализовать не только в Харькове, но и других крупных украинских городах. Мы получим соответствующие технические разработки от коллег из Франции. Для реализации этого проекта будем использовать не только городской бюджет, но и привлекать средства инвесторов, международных финансовых институтов», – сказал Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов 8 ноября посетил один из энергетических хабов Еврометрополии Страсбург. По данным Харьковского горсовета, хаб в Страсбурге является частью крупной городской системы, обеспечивающей переход от использования газа к альтернативным источникам энергии – биомассе, теплу из отходов и очищенным сточным водам.