Live

Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов

Общество 16:48   10.11.2025
Виктория Яковенко
Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов Фото: Харьковский горсовет

В Харькове планируют создать проект энергетического хаба, сообщил мэр города Игорь Терехов.

Он объяснил, что такой хаб будет способствовать переходу городской системы энергообеспечения на альтернативные источники энергии. Мэр добавил, что подобные инновации применены во французском городе Страсбург.

«Этот проект можно реализовать не только в Харькове, но и других крупных украинских городах. Мы получим соответствующие технические разработки от коллег из Франции. Для реализации этого проекта будем использовать не только городской бюджет, но и привлекать средства инвесторов, международных финансовых институтов», – сказал Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов 8 ноября посетил один из энергетических хабов Еврометрополии Страсбург. По данным Харьковского горсовета, хаб в Страсбурге является частью крупной городской системы, обеспечивающей переход от использования газа к альтернативным источникам энергии – биомассе, теплу из отходов и очищенным сточным водам.

Читайте также: Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове заработало метро (обновлено)
В Харькове заработало метро (обновлено)
10.11.2025, 08:07
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
Депутат: после массированных ударов на улицы Харькова «вылезли любители совка»
10.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
Новости Харькова – главное 10 ноября: в городе запустили метро, бои в области
10.11.2025, 17:21
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
10.11.2025, 13:37
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
В Харькове по-новому ездит транспорт из-за проблем с метро
10.11.2025, 07:44
Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
Где на Харьковщине идут бои — оперативная информация Генштаба ВСУ
10.11.2025, 17:09

Новости по теме:

08.11.2025
Терехов: Харьков планирует вырабатывать энегрию из отходов и сточных вод
07.11.2025
Об обстрелах и разрушениях Харькова Терехов рассказал в Страсбурге
06.11.2025
Мэр Харькова встретился с партнером по стратегии «умного города» в Барселоне
06.11.2025
Опытом в сфере энергетики готовы поделиться с Харьковом партнеры из Португалии
06.11.2025
Стратегия «умного города» и соглашение: Терехов о мероприятиях в Барселоне 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 16:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове планируют создать проект энергетического хаба, сообщил мэр города Игорь Терехов.".