Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов
В Харькове планируют создать проект энергетического хаба, сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он объяснил, что такой хаб будет способствовать переходу городской системы энергообеспечения на альтернативные источники энергии. Мэр добавил, что подобные инновации применены во французском городе Страсбург.
«Этот проект можно реализовать не только в Харькове, но и других крупных украинских городах. Мы получим соответствующие технические разработки от коллег из Франции. Для реализации этого проекта будем использовать не только городской бюджет, но и привлекать средства инвесторов, международных финансовых институтов», – сказал Терехов.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов 8 ноября посетил один из энергетических хабов Еврометрополии Страсбург. По данным Харьковского горсовета, хаб в Страсбурге является частью крупной городской системы, обеспечивающей переход от использования газа к альтернативным источникам энергии – биомассе, теплу из отходов и очищенным сточным водам.
Читайте также: Где набрать воду в Харькове бесплатно: мэрия опубликовала адреса
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, хаб, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 16:48;