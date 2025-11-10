Енергетичний хаб може з’явитись у Харкові: подробиці повідомив Терехов
У Харкові планують створити проєкт енергетичного хабу, повідомив мер міста Ігор Терехов.
Він пояснив, що такий хаб сприятиме переходу міської системи енергозабезпечення на альтернативні джерела енергії. Міський голова додав, що подібні інновації застосовані у французькому місті Страсбург.
«Цей проєкт можна реалізувати не лише в Харкові, а й в інших великих українських містах. Ми отримаємо відповідні технічні напрацювання від колег з Франції. Для реалізації цього проєкту будемо використовувати не лише міський бюджет, а й залучати кошти інвесторів, міжнародних фінансових інституцій», – сказав Терехов.
Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов 8 листопада відвідав один з енергетичних хабів Єврометрополії Страсбург. За даними Харківської міськради, хаб у Страсбурзі є частиною великої міської системи, яка забезпечує перехід від використання газу до альтернативних джерел енергії – біомаси, тепла з відходів та очищених стічних вод.
Читайте також: Де набрати воду в Харкові безкоштовно: мерія опублікувала адреси
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, енергетика, новини Харкова, хаб;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Енергетичний хаб може з’явитись у Харкові: подробиці повідомив Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2025 в 16:48;