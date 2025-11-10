Енергетичний хаб може з’явитись у Харкові: подробиці повідомив Терехов

У Харкові планують створити проєкт енергетичного хабу, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він пояснив, що такий хаб сприятиме переходу міської системи енергозабезпечення на альтернативні джерела енергії. Міський голова додав, що подібні інновації застосовані у французькому місті Страсбург.

«Цей проєкт можна реалізувати не лише в Харкові, а й в інших великих українських містах. Ми отримаємо відповідні технічні напрацювання від колег з Франції. Для реалізації цього проєкту будемо використовувати не лише міський бюджет, а й залучати кошти інвесторів, міжнародних фінансових інституцій», – сказав Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов 8 листопада відвідав один з енергетичних хабів Єврометрополії Страсбург. За даними Харківської міськради, хаб у Страсбурзі є частиною великої міської системи, яка забезпечує перехід від використання газу до альтернативних джерел енергії – біомаси, тепла з відходів та очищених стічних вод.