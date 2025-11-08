Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод
Мер Харкова Ігор Терехов 8 листопада відвідав один з енергетичних хабів Єврометрополії Страсбург. Гостя супроводжував керівник Служби енергетики та території міста Страсбурга Тьєррі Вілма.
Подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради. За її інформацією, хаб у Страсбурзі є частиною великої міської системи, яка забезпечує перехід від використання газу до альтернативних джерел енергії – біомаси, тепла з відходів та очищених стічних вод.
“Ми побачили, як місто може перетворити промислові відходи та тепло від очищення стічних вод на корисну енергію. Ми теж плануємо реалізувати подібний проєкт і вдячні Страсбургу за готовність допомогти нам експертизою”, – цитує Терехова пресслужба.
Читайте також: Напруга дуже нестабільна — мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом
З колегами зі Страсбурга мер Харкова домовився про подальшу співпрацю – в тому числі допомогу у впровадженні технологій перероблення тепла зі стічних вод у Харкові.
Нагадаємо, в Харкові вже другий рік тривають роботи зі створення “енергетичного острова”. Мета – домогтися енергонезалежності та того, щоб критична інфраструктура міста працювала навіть за блекаутів. 8 листопада під час наймасштабнішого з весни 2024 року відключення електрики в Харкові на маршрути вийшла значна частина електротранспорту – усі трамваї та низка тролейбусів.
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: ЄС, Ігор Терехов, енергетика, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод», то перегляньте більше у розділі Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 22:17;