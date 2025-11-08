Live

Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод

Світ 22:17   08.11.2025
Оксана Горун
Терехов: Харків планує виробляти енегрію з відходів і стічних вод

Мер Харкова Ігор Терехов 8 листопада відвідав один з енергетичних хабів Єврометрополії Страсбург. Гостя супроводжував керівник Служби енергетики та території міста Страсбурга Тьєррі Вілма.

Подробиці повідомила пресслужба Харківської міськради. За її інформацією, хаб у Страсбурзі є частиною великої міської системи, яка забезпечує перехід від використання газу до альтернативних джерел енергії – біомаси, тепла з відходів та очищених стічних вод.

“Ми побачили, як місто може перетворити промислові відходи та тепло від очищення стічних вод на корисну енергію. Ми теж плануємо реалізувати подібний проєкт і вдячні Страсбургу за готовність допомогти нам експертизою”, – цитує Терехова пресслужба.

Переробка відходів у тепло у Стасбурзі
Фото: пресслужба ХМР

Читайте також: Напруга дуже нестабільна — мер міста на Харківщині щодо ситуації зі світлом

З колегами зі Страсбурга мер Харкова домовився про подальшу співпрацю – в тому числі допомогу у впровадженні технологій перероблення тепла зі стічних вод у Харкові.

Нагадаємо, в Харкові вже другий рік тривають роботи зі створення “енергетичного острова”. Мета – домогтися енергонезалежності та того, щоб критична інфраструктура міста працювала навіть за блекаутів. 8 листопада під час наймасштабнішого з весни 2024 року відключення електрики в Харкові на маршрути вийшла значна частина електротранспорту – усі трамваї та низка тролейбусів.

Автор: Оксана Горун
