Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)

Після нічної масованої ракетно-“шахедної” атаки вранці 8 листопада Харків частково знеструмлений. У міськраді поінформували про зміни в роботі транспорту.

“Через нестабільну ситуацію в енергосистемі та відключення подачі напруги наявні зміни у роботі громадського транспорту. Робота міського пасажирського транспорту коригується із врахування поточної ситуації”, – зазначили в пресслужбі міськради.

Станом на 07:30 8 листопада ситуація така:

Поїзди в метро не курсують.

Не курсують тролейбуси : №№ 11, 12, 27, 31. Обмеження є в маршруті №2 – від площі Конституції до Центрального парку .

Доповнення станом на 08:00: рух основним маршрутом відновили тролейбуси №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40, 57. Також на тролейбусному маршруті №18 курсує одна одиниця – з автономним ходом.

рух основним маршрутом відновили тролейбуси №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40, 57. Також на тролейбусному маршруті №18 курсує одна одиниця – з автономним ходом. У русі трамваїв є обмеження:

№6 – від розворотного кола “Вокзал “Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників;

№8 – від розворотного кола” вул. Одеська” до парку Машинобудівників.

Решта маршрутів трамваїв та тролейбусів працюють. Також уже запровадили додаткові маршрути автобусів:

Від автостанції “Індустріальна” до майдану Конституції. Шляхом руху тролейбусів №11 та №27. Маршрути №№33,62, що курсують до площі Конституції.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі, у Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.