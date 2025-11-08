Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
Після нічної масованої ракетно-“шахедної” атаки вранці 8 листопада Харків частково знеструмлений. У міськраді поінформували про зміни в роботі транспорту.
“Через нестабільну ситуацію в енергосистемі та відключення подачі напруги наявні зміни у роботі громадського транспорту. Робота міського пасажирського транспорту коригується із врахування поточної ситуації”, – зазначили в пресслужбі міськради.
Станом на 07:30 8 листопада ситуація така:
- Поїзди в метро не курсують.
- Не курсують тролейбуси: №№ 11, 12, 27, 31. Обмеження є в маршруті №2 – від площі Конституції до Центрального парку.
Доповнення станом на 08:00: рух основним маршрутом відновили тролейбуси №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40, 57. Також на тролейбусному маршруті №18 курсує одна одиниця – з автономним ходом.
- У русі трамваїв є обмеження:
№6 – від розворотного кола “Вокзал “Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників;
№8 – від розворотного кола” вул. Одеська” до парку Машинобудівників.
Читайте також: Новини Харкова – головне 8 листопада: ракетний удар, місто без світла
Решта маршрутів трамваїв та тролейбусів працюють. Також уже запровадили додаткові маршрути автобусів:
- Від автостанції “Індустріальна” до майдану Конституції.
- Шляхом руху тролейбусів №11 та №27.
- Маршрути №№33,62, що курсують до площі Конституції.
Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі, у Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.
