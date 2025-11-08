Live

Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)

Транспорт 07:57   08.11.2025
Оксана Горун
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)

Після нічної масованої ракетно-“шахедної” атаки вранці 8 листопада Харків частково знеструмлений. У міськраді поінформували про зміни в роботі транспорту.

“Через нестабільну ситуацію в енергосистемі та відключення подачі напруги наявні зміни у роботі громадського транспорту. Робота міського пасажирського транспорту коригується із врахування поточної ситуації”, – зазначили в пресслужбі міськради.

Станом на 07:30 8 листопада ситуація така:

  • Поїзди в метро не курсують.
  • Не курсують тролейбуси: №№ 11, 12, 27, 31. Обмеження є в маршруті №2 – від площі Конституції до Центрального парку.
    Доповнення станом на 08:00: рух основним маршрутом відновили тролейбуси №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40, 57. Також на тролейбусному маршруті №18 курсує одна одиниця – з автономним ходом.
  • У русі трамваїв є обмеження:

№6 – від розворотного кола “Вокзал “Харків-Пасажирський” до парку Машинобудівників;
№8 – від розворотного кола” вул. Одеська” до парку Машинобудівників.

Читайте також: Новини Харкова – головне 8 листопада: ракетний удар, місто без світла

Решта маршрутів трамваїв та тролейбусів працюють. Також уже запровадили додаткові маршрути автобусів:

  1. Від автостанції “Індустріальна” до майдану Конституції.
  2. Шляхом руху тролейбусів №11 та №27.
  3. Маршрути №№33,62, що курсують до площі Конституції.

Нагадаємо, після масованої ракетної атаки, яка була вночі,  у Харкові запровадили аварійні графіки відключень світла.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
Вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але низька – МВА на Харківщині
08.11.2025, 08:46
Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення
Харків 8 листопада частково знеструмлений: застосували екстрені відключення
08.11.2025, 07:03
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
08.11.2025, 07:30
Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами
Не менш як 8 вибухів пролунало в Харкові вночі 8 листопада: б’ють ракетами
08.11.2025, 01:39
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
08.11.2025, 07:57
Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
Низку електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
08.11.2025, 07:22

Новини за темою:

08.11.2025
Терехов та обленерго звернулися до харків’ян через відсутність електрики
08.11.2025
Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
08.11.2025
Метро в Харкові не працює – офіційна інформація
16.10.2025
На Харківщині вдруге за день ввели графіки аварійних відключень світла
15.10.2025
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 07:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після нічної масованої ракетно-“шахедної” атаки вранці 8 листопада Харків частково знеструмлений. У міськраді поінформували про зміни в роботі транспорту".