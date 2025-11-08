Новини Харкова – головне 8 листопада: ракетний удар, місто без світла

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:57

Терехов звернувся до харків’ян через відсутність світла, в Ізюмській МВА прогнозують, що сьогодні електрику можуть і не включити

Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що аварійні відключення електрики зараз по всій Україні. Вони пов’язані з масованим ракетним ударом. Він нагадав, що в місті працює 101 “пункт незламності”.

У Харківобленерго також закликали запастись терпінням.

Скільки саме доведеться терпіти, допоки ні мерія Харкова, ні ХОВА, ні енергетики не прогнозують. Проте свої припущення щодо цього висловили в Ізюмській МВА. Там попередили мешканців міста: “За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але дуже низька”.

07:15

Масованого ракетного удару завдала РФ вночі по Україні: в Харкові лунали вибухи

Вночі 8 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та “шахедами”. Повітряні сили ЗСУ інформували про застосування ворогом “кинджалів”, “калібрів”, балістичних ракет. У Харкові вибухи чули близько 01:20 ночі. Містяни нарахували не менш як вісім. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що була ракетна атака. А мер Ігор Терехов уточнив: у місті “прильотів” не було – всі поза його територією.

Особливо багато цілей було в напрямку Кременчука та Світловодська – між цими містами, що розташовані на різних берегах Дніпра, знаходиться гребля Кременчуцької ГЕС. У Дніпрі через “приліт” по багатоповерхівці є загибла та поранені, поінформувала місцева ОВА. У Києві виникла пожежа на Печерську, поінформував мер Віталій Кличко.

Щоб не допустити перевантаження енергосистеми, в Україні вночі запровадили аварійні відключення світла. Про це інформувало Харківобленерго. У результаті Харків частково знеструмлений. Не курсують поїзди в метро (воно працює лише в режимі укриття). Електротранспорт вийшов на маршрути лише частково. Там, де трамваїв і тролейбусів немає, їх дублюють автобуси.