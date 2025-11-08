Новини Харкова – головне 8 листопада: ракетний удар, місто без світла
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
08:57
Терехов звернувся до харків’ян через відсутність світла, в Ізюмській МВА прогнозують, що сьогодні електрику можуть і не включити
Мер Харкова Ігор Терехов наголосив, що аварійні відключення електрики зараз по всій Україні. Вони пов’язані з масованим ракетним ударом. Він нагадав, що в місті працює 101 “пункт незламності”.
У Харківобленерго також закликали запастись терпінням.
Скільки саме доведеться терпіти, допоки ні мерія Харкова, ні ХОВА, ні енергетики не прогнозують. Проте свої припущення щодо цього висловили в Ізюмській МВА. Там попередили мешканців міста: “За інформацією енергетиків, вірогідність, що сьогодні з’явиться світло, є, але дуже низька”.
Читайте також: Харків без світла: як працює транспорт (подробиці від мерії)
07:15
Масованого ракетного удару завдала РФ вночі по Україні: в Харкові лунали вибухи
Вночі 8 листопада російська армія атакувала територію України ракетами та “шахедами”. Повітряні сили ЗСУ інформували про застосування ворогом “кинджалів”, “калібрів”, балістичних ракет. У Харкові вибухи чули близько 01:20 ночі. Містяни нарахували не менш як вісім. Начальник ХОВА Олег Синєгубов підтвердив, що була ракетна атака. А мер Ігор Терехов уточнив: у місті “прильотів” не було – всі поза його територією.
Особливо багато цілей було в напрямку Кременчука та Світловодська – між цими містами, що розташовані на різних берегах Дніпра, знаходиться гребля Кременчуцької ГЕС. У Дніпрі через “приліт” по багатоповерхівці є загибла та поранені, поінформувала місцева ОВА. У Києві виникла пожежа на Печерську, поінформував мер Віталій Кличко.
Щоб не допустити перевантаження енергосистеми, в Україні вночі запровадили аварійні відключення світла. Про це інформувало Харківобленерго. У результаті Харків частково знеструмлений. Не курсують поїзди в метро (воно працює лише в режимі укриття). Електротранспорт вийшов на маршрути лише частково. Там, де трамваїв і тролейбусів немає, їх дублюють автобуси.
Читайте також: Ряд електричок на Харків скасували: Укрзалізниця пояснила причини
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, отключения электричества, ракетна атака, сінєгубов, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 8 листопада: ракетний удар, місто без світла», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2025 в 08:57;