Скорочення залізничних маршрутів із Києва через Полтаву назвала фейком УЗ
Українські залізничники заявили, що панічна інформація, яку розповсюджують у телеграм-каналах про ситуацію на залізниці, не відповідає дійсності.
“Телеграм-канали поширюють апокаліптичні фото з Полтавщини, сіють паніку і залякують українців “скороченнями поїздів та обмеженнями руху” в регіоні. Такі удари по депо, підстанціях та інфраструктурі залізниці вже стали щоденним явищем, ми відновлюємось і знаходимо рішення для збереження руху після кожної такої атаки. Наголошуємо: будь-яка інформація про зміни розкладу – наприклад, за вимогою ОВА – тільки на офіційних каналах УЗ!” – наголосили залізничники.
Наразі, за їхніми даними, на маршрути вивели достатньо резервних теплотягів на знеструмлених ділянках – насамперед це стосується Полтавської області. Знеструмлені ділянки поступово заживлюють (від Гребінки до Полтави вже відновили електротягу).
“Гарантуємо, що довеземо всіх, як завжди. Слідкувати за затримками можна традиційно на порталі uz-vezemo. Зберігаємо спокій, концентрацію та продовжуємо рух“, – наголосили в УЗ.
Зазначимо, через Полтаву прямують потяги з Харкова до Києва та західних регіонів України, у тому числі – до Львова. Вранці 8 листопада після масштабного російського ракетного удару залізничники інформували про суттєві затримки низки маршрутів. Найсильніше запізнювався “Інтерсіті+” № 720 Київ – Харків – на +6:30 години.
