Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця

Украинские железнодорожники заявили, что паническая информация, которую распространяют в Telegram-каналах о ситуации на ж/д, не соответствует действительности.

«Telegram-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев «сокращениями поездов и ограничениями движения» в регионе. Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решение для сохранения движения после каждой атаки. Отмечаем: любая информация об изменениях расписания – например, по требованию ОВА – только на официальных каналах УЗ!» – подчеркнули железнодорожники.

Сейчас, по их данным, на маршруты вывели достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках – прежде всего это касается Полтавской области. Обесточенные участки постепенно запитывают (от Гребенки до Полтавы уже восстановили электротягу).

«Гарантируем, что довезем всех, как всегда. Следить за задержками можно традиционно на портале uz-vezemo. Сохраняем спокойствие, концентрацию и продолжаем движение», — подчеркнули в УЗ.

Отметим, через Полтаву следуют поезда из Харькова в Киев и западные регионы Украины, в том числе — Львов. Утром 8 ноября после масштабного российского ракетного удара железнодорожники информировали о существенных задержках ряда маршрутов. Сильнее всего опаздывал «Интерсити+» № 720 Киев — Харьков — на +6:30 часа.