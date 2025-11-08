Live

Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця

Транспорт 15:14   08.11.2025
Оксана Горун
Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця

Украинские железнодорожники заявили, что паническая информация, которую распространяют в Telegram-каналах о ситуации на ж/д, не соответствует действительности.

 «Telegram-каналы распространяют апокалиптические фото с Полтавщины, сеют панику и запугивают украинцев «сокращениями поездов и ограничениями движения» в регионе. Такие удары по депо, подстанциям и инфраструктуре железной дороги уже стали ежедневным явлением, мы восстанавливаемся и находим решение для сохранения движения после каждой атаки. Отмечаем: любая информация об изменениях расписания – например, по требованию ОВА – только на официальных каналах УЗ!» – подчеркнули железнодорожники.

Сейчас, по их данным, на маршруты вывели достаточно резервных тепловозов на обесточенных участках – прежде всего это касается Полтавской области. Обесточенные участки постепенно запитывают (от Гребенки до Полтавы уже восстановили электротягу).

Читайте также: Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)

«Гарантируем, что довезем всех, как всегда. Следить за задержками можно традиционно на портале uz-vezemo. Сохраняем спокойствие, концентрацию и продолжаем движение», — подчеркнули в УЗ.

Отметим, через Полтаву следуют поезда из Харькова в Киев и западные регионы Украины, в том числе — Львов. Утром 8 ноября после масштабного российского ракетного удара железнодорожники информировали о существенных задержках ряда маршрутов. Сильнее всего опаздывал «Интерсити+» № 720 Киев — Харьков — на +6:30 часа.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Метро в Харькове не работает — официальная информация
Метро в Харькове не работает — официальная информация
08.11.2025, 07:30
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
Харьков без света: как работает транспорт — подробности от мэрии (обновлено)
08.11.2025, 11:32
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город и область без света
08.11.2025, 13:03
Терехов и облэнерго обратились к харьковчанам из-за отсутствия электричества
Терехов и облэнерго обратились к харьковчанам из-за отсутствия электричества
08.11.2025, 08:27
Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света
Харьков 8 ноября частично обесточен: применили экстренные отключения света
08.11.2025, 07:03
Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця
Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця
08.11.2025, 15:14

Новости по теме:

08.11.2025
Поезда в Харьков и из Харькова опаздывают: информация Укрзалізниці
08.11.2025
Ряд электричек на Харьков отменили: Укрзалізниця объяснила причины
06.11.2025
Из-за обстрелов на Харьковщине ограничили движение пригородных поездов
03.11.2025
Почему решение принимает правительство, а стыдно мне? — Пекар о ж\д билетах
30.10.2025
Из-за массированного обстрела Украины задерживаются поезда


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сокращение ж/д маршуртов из Киева через Полтаву назвала фейком Укрзалізниця», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 15:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские железнодорожники заявили, что паническая информация, которую распространяют в Telegram-каналах о ситуации на ж/д, не соответствует действительности".