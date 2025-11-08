Харьков без света: как работает транспорт (подробности от мэрии)
После ночной массированной ракетно-«шахедной» атаки утром 8 ноября Харьков частично обесточен. В горсовете проинформировали об изменениях в работе транспорта.
«Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме и отключения подачи напряжения имеются изменения в работе общественного транспорта. Работа городского пассажирского транспорта корректируется с учетом текущей ситуации», — отметили в пресс-службе горсовета.
По состоянию на 07:30 8 ноября ситуация следующая:
- Поезда в метро не курсируют.
- Не курсируют троллейбусы: №№ 11, 12, 27, 31. Ограничения есть в маршруте №2 — от площади Конституции до Центрального парка.
Дополнение по состоянию на 08:00: движение по основному маршруту восстановили троллейбусы №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40,57. Также на троллейбусном маршруте №18 курсирует 1 единица за счет автономного хода.
- В движении трамваев есть ограничения:
№6 — от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;
№8 — от разворотного круга «ул. Одесская» до парка Машиностроителей.
Читайте также: Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город без света
Остальные маршруты трамваев и троллейбусов работают. Также уже ввели дополнительные маршруты автобусов:
- От автостанции «Индустриальная» до площади Конституции.
- По пути движения троллейбусов №11 и №27.
- Маршруты №№33,62, которые курсируют на площадь Конституции.
Напомним, после массированной ракетной атаки, которая была ночью, в Харькове ввели аварийные графики отключений света.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: аварийные отключения, метро, новости Харькова, трамваи, транспорт, троллейбусы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков без света: как работает транспорт (подробности от мэрии)», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 ноября 2025 в 07:57;