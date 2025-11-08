Live

Харьков без света: как работает транспорт (подробности от мэрии)

Транспорт 07:57   08.11.2025
Оксана Горун
После ночной массированной ракетно-«шахедной» атаки утром 8 ноября Харьков частично обесточен. В горсовете проинформировали об изменениях в работе транспорта.

«Из-за нестабильной ситуации в энергосистеме и отключения подачи напряжения имеются изменения в работе общественного транспорта. Работа городского пассажирского транспорта корректируется с учетом текущей ситуации», — отметили в пресс-службе горсовета.

По состоянию на 07:30 8 ноября ситуация следующая:

  • Поезда в метро не курсируют.
  • Не курсируют троллейбусы: №№ 11, 12, 27, 31. Ограничения есть в маршруте №2 — от площади Конституции до Центрального парка.
    Дополнение по состоянию на 08:00:  движение по основному маршруту восстановили троллейбусы №№6, 13, 18, 19, 20, 35, 40,57. Также на троллейбусном маршруте №18 курсирует 1 единица за счет автономного хода.
  • В движении трамваев есть ограничения:
    №6 — от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;
    №8 — от разворотного круга «ул. Одесская» до парка Машиностроителей.

Остальные маршруты трамваев и троллейбусов работают. Также уже ввели дополнительные маршруты автобусов:

  1. От автостанции «Индустриальная» до площади Конституции.
  2. По пути движения троллейбусов №11 и №27.
  3. Маршруты №№33,62, которые курсируют на площадь Конституции.

Напомним, после массированной ракетной атаки, которая была ночью, в Харькове ввели аварийные графики отключений света.

Автор: Оксана Горун
