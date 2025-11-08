Новости Харькова — главное 8 ноября: ракетный удар, город без света
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:57
Терехов обратился к харьковчанам из-за отсутствия света, в Изюмской ГВА прогнозируют, что сегодня электрику могут и не включить
Мэр Харькова Игорь Терехов подчеркнул, что аварийные отключения электричества сейчас по всей Украине. Они связаны с массированным ракетным ударом. Он напомнил, что в городе работает 101 «пункт незламності».
В Харьковоблэнерго также призвали запастись терпением.
Сколько именно придется терпеть, пока ни мэрия Харькова, ни ХОВА, ни энергетики не прогнозируют. Однако свои предположения на этот счет высказали в Изюмской ГВА. Там предупредили жителей города: «По информации энергетиков, вероятность, что сегодня появится свет, есть, но очень низкая».
07:15
Массированный ракетный удар нанесла РФ ночью по Украине: в Харькове гремели взрывы
Ночью 8 ноября российская армия атаковала территорию Украины ракетами и «Шахедами». Воздушные силы ВСУ информировали о применении врагом «Кинжалов», «Каллибров», баллистических ракет. В Харькове взрывы слышали около 01:20 ночи. Горожане насчитали не менее восьми. Начальник ХОВА Олег Синегубов подтвердил, что была ракетная атака. А мэр Игорь Терехов уточнил: в городе «прилетов» не было — все за его территорией.
Особенно много целей было в направлении Кременчуга и Светловодска — между этими городами, расположенными на разных берегах Днепра, находится плотина Кременчугской ГЭС. В Днепре из-за «прилета» по многоэтажке есть погибшая и раненые, проинформировала местная ОВА. В Киеве возник пожар на Печерске, сообщил мэр Виталий Кличко.
Чтобы не допустить перегрузку энергосистемы, в Украине ночью ввели аварийные отключения света. Об этом информировало Харьковоблэнерго. В результате Харьков частично обесточен. Не курсируют поезда в метро (оно работает только в режиме укрытия). Электротранспорт вышел на маршруты только частично. Там, где трамваев и троллейбусов нет, их дублируют автобусы.
