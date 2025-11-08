Двадцать атак оккупантов зафиксировали на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 8 ноября проинформировал, что боев на Харьковском (Южно-Слобожанском) направлении за сутки было больше, чем на Купянском.

«За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 11 боевых столкновений в районах Волчанска, Каменки и в направлении Двуречанского. На Купянском направлении зафиксировано девять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Купянска, Песчаного, Боровской Андреевки и в направлении Петропавловки», — отметили в ГШ.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении россияне атаковали семь раз. Всего же на фронте зафиксировали 181 бой за сутки.

«Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — проинформировал Генштаб.

Командование ВСУ обновило данные о потерях врага.