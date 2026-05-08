Дорожники восстановят не только трассы, но и улицы города Харьковской области

Общество 22:09   08.05.2026
Оксана Якушко
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В настоящее время трассы М-03 и М-29 активно приводят в порядок, сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

На автотрассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский ремонт уже на финальном этапе.
В то же время на трассе М-29 Харьков – Красноград – Перещепино – Днепр подрядчики увеличивают темпы и работы.

Также активно продолжаются работы на военно-логистических маршрутах Т-21-21 Лозовая – Блызнюки – Барвенково – Большая Камышеваха, Т-21-15 Гусаровка – Грушеваха и Т-21-23 граница Харьковской области – Краснокутск.

Также на этой неделе начали ремонт в городе Барвенково: планируют восстановить 8 улиц города, которые значительные разрушены и нуждаются в обновлении дорожного покрытия. Завершить работы в Барвенково хотят до конца июня.

Всего за неделю в Харьковской области отремонтировали около 77 тысяч квадратных метров разрушений дорожного покрытия.

  Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 22:09;

