РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»
О «прилете» в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.
«По предварительной информации, пострадавших нет. Просим всех жителей внимательно следить за сигналами воздушной тревоги, не игнорировать правила безопасности и находиться в укрытиях во время угрозы. Будьте внимательны и берегите себя и своих близких», — обратился он.
Отметим, Минобороны РФ вечером 7 мая сообщило об объявлении перемирия на ближайшие два дня. Согласно заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая по 10 мая.
Читайте также: Перемирия нет, «истерические попытки» РФ вблизи Купянска: ВСУ о ситуации
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: малоданиловская громада, новости Харькова, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 16:17;