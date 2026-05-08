РФ нарушает свое же «перемирие»: в громаде под Харьковом – «прилет»

О «прилете» в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее глава Александр Гололобов.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Просим всех жителей внимательно следить за сигналами воздушной тревоги, не игнорировать правила безопасности и находиться в укрытиях во время угрозы. Будьте внимательны и берегите себя и своих близких», — обратился он.

Отметим, Минобороны РФ вечером 7 мая сообщило об объявлении перемирия на ближайшие два дня. Согласно заявлению, режим прекращения огня будет действовать с 00:00 8 мая по 10 мая.