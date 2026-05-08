В центре Харькова женщине внезапно стало плохо: ей помогли патрульные (фото)

На днях в Харькове копы помогли женщине, которой стало плохо на улице.

«Инспекторы отдела обеспечения специальных мероприятий Дмитрий Гаек и Оксана Бурцева обеспечивали публичный порядок во время проведения массового мероприятия в центре города. Проезжая по Сумской улице, они заметили женщину, которой внезапно стало плохо», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Она теряла сознание, так что копы сразу бросились оказывать необходимую помощь. Полицейские вызвали скорую, осмотрели женщину и положили ее в стабильное боковое положение, контролируя состояние до прибытия медиков.

Вскоре на место прибыли работники экстренной службы. Патрульные передали женщину медикам.

