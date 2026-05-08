В центре Харькова женщине внезапно стало плохо: ей помогли патрульные (фото)

Общество 14:50   08.05.2026
Виктория Яковенко
На днях в Харькове копы помогли женщине, которой стало плохо на улице.

«Инспекторы отдела обеспечения специальных мероприятий Дмитрий Гаек и Оксана Бурцева обеспечивали публичный порядок во время проведения массового мероприятия в центре города. Проезжая по Сумской улице, они заметили женщину, которой внезапно стало плохо», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Она теряла сознание, так что копы сразу бросились оказывать необходимую помощь. Полицейские вызвали скорую, осмотрели женщину и положили ее в стабильное боковое положение, контролируя состояние до прибытия медиков.

Вскоре на место прибыли работники экстренной службы. Патрульные передали женщину медикам.

Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области
Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Напомним, трагедия произошла в Харькове. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 7 мая получили уведомление о том, что мальчик выпал из окна на Новобаварском проспекте. Копы установили: ребенок проживал в квартире многоэтажки вместе с двухлетней сестрой и 29-летней матерью. В день трагедии, пишут правоохранители, она ушла из дома и оставила детей самих. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Медики пытались спасти ребенка, однако травмы оказались слишком тяжелыми – он умер в карете «скорой». Мать детей уже задержали.

Новости Харькова — главное 8 мая: мальчик выпал из окна, горел институт
08.05.2026, 15:22
Сгорели редкие сорта инжира: в Харькове пылал научный институт (фото, видео)
08.05.2026, 12:38
Трагедия в Харькове: ребенок выпал из окна, травмы оказались смертельные
08.05.2026, 11:03
«Для меня это очень неприятно»: Портников высказался о Харькове
06.05.2026, 11:00
Придумал «прилет», чтобы получить миллион: схема не сработала на Харьковщине
08.05.2026, 14:18
Мальчик выпал из окна в Харькове: подозрение матери, новые подробности о семье
08.05.2026, 15:17

02.05.2026
14.03.2026
12.02.2026
20.01.2026
22.12.2025
  Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 14:50;

