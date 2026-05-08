В центре Харькова женщине внезапно стало плохо: ей помогли патрульные (фото)
На днях в Харькове копы помогли женщине, которой стало плохо на улице.
«Инспекторы отдела обеспечения специальных мероприятий Дмитрий Гаек и Оксана Бурцева обеспечивали публичный порядок во время проведения массового мероприятия в центре города. Проезжая по Сумской улице, они заметили женщину, которой внезапно стало плохо», — сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Она теряла сознание, так что копы сразу бросились оказывать необходимую помощь. Полицейские вызвали скорую, осмотрели женщину и положили ее в стабильное боковое положение, контролируя состояние до прибытия медиков.
Вскоре на место прибыли работники экстренной службы. Патрульные передали женщину медикам.
Напомним, трагедия произошла в Харькове. В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали: 7 мая получили уведомление о том, что мальчик выпал из окна на Новобаварском проспекте. Копы установили: ребенок проживал в квартире многоэтажки вместе с двухлетней сестрой и 29-летней матерью. В день трагедии, пишут правоохранители, она ушла из дома и оставила детей самих. Мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Медики пытались спасти ребенка, однако травмы оказались слишком тяжелыми – он умер в карете «скорой». Мать детей уже задержали.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, новости Харькова, патрульна поліція;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В центре Харькова женщине внезапно стало плохо: ей помогли патрульные (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 8 мая 2026 в 14:50;