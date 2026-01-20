Live

Третий инклюзивно-ресурсный центр для детей и взрослых заработал в Харькове

20.01.2026
Новый центр будет оказывать психологически-педагогическую, коррекционную и развивающую помощь всем нуждающимся, без возрастных ограничений, сообщает Харьковский горсовет.

В центре обустроены 14 функциональных помещений, бассейн, пандус, укрытие, сообщила директор коммунального учреждения Татьяна Васильченко. С подопечными будут работать практические психологи, дефектолог, логопед, реабилитолог, учитель лечебной физкультуры.

Заведение создали, учитывая высокий спрос жителей Новобаварского и Холодногорского районов. Такие же центры уже функционируют в Салтовском и Шевченковском районах.

Проект реализовали на средства городского бюджета при поддержке Программы «Партнерство за сильную Украину», чешской гуманитарной организации «Человек в беде», а также АО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера».

