Шла без обуви: полицейские помогли пенсионерке на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Золочевской громаде правоохранители помогли пожилой женщине добраться домой.
«Во время патрулирования территории полицейские заметили пожилую женщину, которая двигалась вдоль проезжей части без верхней одежды и обуви, подвергая себя опасности», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Оказалось, что женщина не помнит, где проживает. Копы установили ее место жительства и связались с родственниками. Пенсионерку безопасно доставили домой и передали сыну.
Напомним, тело 64-летней женщины, пропавшей три недели назад, нашли на территории пансионата для престарелых, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, пенсионерка, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Шла без обуви: полицейские помогли пенсионерке на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 16:14;