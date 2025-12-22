Live

Шла без обуви: полицейские помогли пенсионерке на Харьковщине

Общество 16:14   22.12.2025
Виктория Яковенко
Фото: ГУНП в Харьковской области

В Золочевской громаде правоохранители помогли пожилой женщине добраться домой.

«Во время патрулирования территории полицейские заметили пожилую женщину, которая двигалась вдоль проезжей части без верхней одежды и обуви, подвергая себя опасности», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оказалось, что женщина не помнит, где проживает. Копы установили ее место жительства и связались с родственниками. Пенсионерку безопасно доставили домой и передали сыну.

Напомним, тело 64-летней женщины, пропавшей три недели назад, нашли на территории пансионата для престарелых, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО

Автор: Виктория Яковенко




