Шла без обуви: полицейские помогли пенсионерке на Харьковщине

В Золочевской громаде правоохранители помогли пожилой женщине добраться домой.

«Во время патрулирования территории полицейские заметили пожилую женщину, которая двигалась вдоль проезжей части без верхней одежды и обуви, подвергая себя опасности», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Оказалось, что женщина не помнит, где проживает. Копы установили ее место жительства и связались с родственниками. Пенсионерку безопасно доставили домой и передали сыну.

