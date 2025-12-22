Йшла без взуття: поліцейські допомогли пенсіонерці на Харківщині

У Золочівській громаді правоохоронці допомогли літній жінці дістатися додому.

«Під час патрулювання території поліцейські помітили жінку похилого віку, яка рухалася вздовж проїжджої частини без верхнього одягу та взуття, наражаючи себе на небезпеку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Виявилось, що жінка не пам’ятає, де саме проживає. Копи встановили її місце проживання та зв’язалися з родичами. Пенсіонерку безпечно доставили додому та передали сину.

