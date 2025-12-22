Live

Йшла без взуття: поліцейські допомогли пенсіонерці на Харківщині

Суспільство 16:14   22.12.2025
Вікторія Яковенко
Йшла без взуття: поліцейські допомогли пенсіонерці на Харківщині Фото: ГУНП в Харківській області

У Золочівській громаді правоохоронці допомогли літній жінці дістатися додому.

«Під час патрулювання території поліцейські помітили жінку похилого віку, яка рухалася вздовж проїжджої частини без верхнього одягу та взуття, наражаючи себе на небезпеку», – розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Виявилось, що жінка не пам’ятає, де саме проживає. Копи встановили її місце проживання та зв’язалися з родичами. Пенсіонерку безпечно доставили додому та передали сину.

Нагадаємо, тіло 64-річної жінки, що зникла три тижні тому, знайшли на території пансіонату для людей похилого віку, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Змайстрував в квартирі теплицю, щоб вирощувати коноплі: харків’янин – у СІЗО

Автор: Вікторія Яковенко
22.12.2025, 16:14
