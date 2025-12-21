Live

Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки

Події 20:22   21.12.2025
Оксана Якушко
Шукали три тижні: у Харкові знайшли тіло зниклої жінки

Тіло 64-річної жінки, що зникла три тижні тому, знайшли на території пансіонату для людей похилого віку, повідомляє Нацполіція.

Про зникнення 64-річної підопічної адміністрація одного з пансіонатів для людей похилого віку у Шевченківському районі Харкова повідомила у поліцію 28 листопада.

Жінку розшукували правоохоронці, зрештою відкрили кримінальне провадження з приміткою «безвісти зникла»

21 грудня знайшли тіло зниклої жінки на території пансіонату. За попередньою інформацією, ознак насильницької смерті на тілі померлої не знайшли.

Автор: Оксана Якушко
