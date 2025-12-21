Live

Ракетою вдарили росіяни по селу на Харківщині

21.12.2025
Оксана Якушко
Фото: Віктор Коваленко

Росіяни завдали ракетного удару по селу Одноробівка Золочівської громади вранці 21 грудня 2025 року.

Про це повідомив МГ «Об’єктив» очільник місцевої СВА Віктор Коваленко.

Ракетний обстріл стався о 09.25. Тип ракети встановлюють правоохоронці. Внаслідок влучання селу Одноробівка Золочівської громади пошкодження різного ступеню отримали три двоповерхові багатоквартирні будинки.

Також 12  приватних будинків зазнали руйнації, господарчі споруди та енергомережі, і непрацюючий заклад освіти.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Оксана Якушко
