Атака на Ізюм: загибель патрульної поліціянтки від КАБа підтвердила Нацполіція

Події 15:56   21.12.2025
Оксана Якушко


Про трагічну загибель патрульної поліціянтки батальйону Краматорська та Слов’янська старшого лейтенанта поліції Ірини Байди повідомила Нацполіція України.

Трагедія сталася в Ізюмі, коли росіяни завдади ударів КАБами по місту. Ірина разом із чоловіком перебувала вдома. Росіяни обірвали життя поліціянтки та її чоловіка прямо у власному будинку.

«Ірина була однією із перших патрульних у Краматорську та Словʼянську. Сумлінна, старанна та вірна Присязі українському народові, вона завжди була там, де потрібна була її допомога. У Ірини залишився 15-річний син», – повідомили в Нацполіції.

Автор: Оксана Якушко
