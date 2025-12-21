Live

Атака на Изюм: гибель патрульной полицейской от КАБа подтвердила Нацполиция

Происшествия 15:56   21.12.2025
Оксана Якушко
О трагической гибели патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянская старшего лейтенанта полиции Ирины Байды сообщила Нацполиция Украины.

Трагедия произошла в Изюме, когда россияне нанесли удары КАБами по городу. Ирина вместе с мужем находилась дома. Россияне оборвали жизнь полицейской и ее мужа прямо в собственном доме.

«Ирина была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске. Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь. У Ирины остался 15-летний сын», – сообщили в Нацполиции.

