Атака на Изюм: гибель патрульной полицейской от КАБа подтвердила Нацполиция
О трагической гибели патрульной полицейской батальона Краматорска и Славянская старшего лейтенанта полиции Ирины Байды сообщила Нацполиция Украины.
Трагедия произошла в Изюме, когда россияне нанесли удары КАБами по городу. Ирина вместе с мужем находилась дома. Россияне оборвали жизнь полицейской и ее мужа прямо в собственном доме.
«Ирина была одной из первых патрульных в Краматорске и Славянске. Добросовестная, старательная и верная Присяге украинскому народу, она всегда была там, где нужна была ее помощь. У Ирины остался 15-летний сын», – сообщили в Нацполиции.
Читайте также: Еще на 4 месяца Харьковский горсовет продлил налоговые льготы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: гибель, Изюм, КАБ, Нацполиция, патрульная полицейская;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Атака на Изюм: гибель патрульной полицейской от КАБа подтвердила Нацполиция», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2025 в 15:56;