Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)

Общество 14:20   06.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Мерефянская громада

В Мерефянской громаде сообщили имена погибших в результате удара РФ по Мерефе 4 мая. Тогда ракета «Искандер» забрала жизни семи человек.

«Это не просто цифры в статистике — это оборванные судьбы, большие планы и целые вселенные для тех, кто их любил. Среди них были любящие мамы, которые дарили тепло детям; заботливые родители, которые были опорой для семей; мудрые дедушки, чьи советы ожидали внуки. Это были наши коллеги — добросовестные работники коммунальной сферы, ежедневно заботившиеся о благосостоянии нашей громады”, — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибли:

  • Петр Пащенко, ему было 68 лет
  • Вадим Старков, ему было 55 лет
  • Владимир Суслов, ему было 59 лет
  • Олег Белошенко, ему было 63 года
  • Любовь Колодяжная, ей был 41 год
  • Татьяна Мороз, ей было 64 года
  • Татьяна Попова, ей было 52 года (жительница города Пивденное).

Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.

