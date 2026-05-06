Ракетный удар по Мерефе 4 мая: имена погибших назвали в громаде (фото)

В Мерефянской громаде сообщили имена погибших в результате удара РФ по Мерефе 4 мая. Тогда ракета «Искандер» забрала жизни семи человек.

«Это не просто цифры в статистике — это оборванные судьбы, большие планы и целые вселенные для тех, кто их любил. Среди них были любящие мамы, которые дарили тепло детям; заботливые родители, которые были опорой для семей; мудрые дедушки, чьи советы ожидали внуки. Это были наши коллеги — добросовестные работники коммунальной сферы, ежедневно заботившиеся о благосостоянии нашей громады”, — говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибли:

Петр Пащенко, ему было 68 лет

Вадим Старков, ему было 55 лет

Владимир Суслов, ему было 59 лет

Олег Белошенко, ему было 63 года

Любовь Колодяжная, ей был 41 год

Татьяна Мороз, ей было 64 года

Татьяна Попова, ей было 52 года (жительница города Пивденное).

Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.