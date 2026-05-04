Трехдневный траур по жертвам ракетного удара 4 мая объявили в Мерефе

С 5 по 7 мая в Мерефянской громаде объявили Днями траура в память о людях, погибших в результате ракетного удара 4 мая.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Мерефы Вениамин Ситов, передает пресс-служба Мерефянской громады.

«В знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности приспустят Государственный Флаг Украины с траурной лентой. В этот период на территории всей громады запрещено проводить какие-либо развлекательные и концертные мероприятия, звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общепита», — говорится в официальном сообщении.

Напомним, 4 мая армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Мерефе. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. В результате удара погибли семеро человек — мужчины 50, 59, 63 и 69 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.