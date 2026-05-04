Трехдневный траур по жертвам ракетного удара 4 мая объявили в Мерефе
С 5 по 7 мая в Мерефянской громаде объявили Днями траура в память о людях, погибших в результате ракетного удара 4 мая.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Мерефы Вениамин Ситов, передает пресс-служба Мерефянской громады.
«В знак скорби на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности приспустят Государственный Флаг Украины с траурной лентой. В этот период на территории всей громады запрещено проводить какие-либо развлекательные и концертные мероприятия, звучание развлекательной музыки в заведениях торговли и общепита», — говорится в официальном сообщении.
Напомним, 4 мая армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Мерефе. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. В результате удара погибли семеро человек — мужчины 50, 59, 63 и 69 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.
Читайте также: «Мое решение». Почему Терехов сменил руководителя Харьковского метрополитена
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 4 мая, день траура, загиблі, искандер, мерефа, погибшие, траур, удар;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трехдневный траур по жертвам ракетного удара 4 мая объявили в Мерефе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 18:16;