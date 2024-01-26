Под Харьковом нашли повешенного кота: полиция открыла дело
В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют гибель кота в Песочине.
В соцсетях появилось фото, где изображен кот, висящий на проволоке через забор одного из частных домов.
Публикацию нашли правоохранители. Они выехали на место происшествия.
«На территории дома расположен голубятник, возле которого развешаны веревки. Кот мог запутаться в веревках. Погибшее животное забрал хозяин», — отметили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.
Читайте также: Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гибель, животное, кот, Песочин, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под Харьковом нашли повешенного кота: полиция открыла дело»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют гибель кота в Песочине.".