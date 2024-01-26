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Под Харьковом нашли повешенного кота: полиция открыла дело

Общество 16:57   26.01.2024
Виктория Яковенко
Под Харьковом нашли повешенного кота: полиция открыла дело

В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют гибель кота в Песочине.

В соцсетях появилось фото, где изображен кот, висящий на проволоке через забор одного из частных домов.

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Фото: соцсети

Публикацию нашли правоохранители. Они выехали на место происшествия.

«На территории дома расположен голубятник, возле которого развешаны веревки. Кот мог запутаться в веревках. Погибшее животное забрал хозяин», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют гибель кота в Песочине.".