Под Харьковом нашли повешенного кота: полиция открыла дело

В ГУ Нацполиции в Харьковской области расследуют гибель кота в Песочине.

В соцсетях появилось фото, где изображен кот, висящий на проволоке через забор одного из частных домов.

Публикацию нашли правоохранители. Они выехали на место происшествия.

«На территории дома расположен голубятник, возле которого развешаны веревки. Кот мог запутаться в веревках. Погибшее животное забрал хозяин», — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) УКУ. Санкция статьи предусматривает до 3 лет тюрьмы.