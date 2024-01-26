Live
  • Пт 26.01.2024
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)

Происшествия 14:44   26.01.2024
Виктория Яковенко
Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали двух мужчин 41 и 56 лет, устроивших стрельбу в Холодногорском районе Харькова.

О звуках стрельбы правоохрантелям сообщил заявитель 26 января в 02:46, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали патрульные. Они осмотрели территорию и установили, что двое мужчин из хулиганских побуждений устроили стрельбу во дворе дома.

Правоохранители на месте изъяли гильзы, ружье Hatsan, пистолет Глок и другие вещественные доказательства.

Из-за стрельбы никто не пострадал, отметили в полиции.

Двум мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

01

02

04
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Харьковчанина, торговавшего оружием, гранатами и взрывчаткой, будут судить

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 26.01: еще одна жертва ракет РФ, новый зам Терехова
Главные новости Харькова 26.01: еще одна жертва ракет РФ, новый зам Терехова
26.01.2024, 13:35
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
Работа в Харькове со льготами: КП объявило о вакансиях
26.01.2024, 07:51
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
«Жилкомсервис» в Харькове переименовали: как теперь называется КП
26.01.2024, 13:30
У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове
У Терехова – новый заместитель: какие его задачи в Харькове
26.01.2024, 13:02
В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС
В Харьковском горсовете – новый департамент: будет оповещать об угрозе ЧС
26.01.2024, 13:57
Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
26.01.2024, 14:44

Новости по теме:

12:39
Из-за конфликта угрожал уничтожить авто: жителю Харьковщины вручили подозрение
14:25
«Добейте выживших в Харькове» – российская блогер Эльвина получила подозрение
11:26
Вырубил деревья на берегу озера: 68-летний житель Харьковщины за это ответит
11:44
Нанес ущерб на 13,5 млн грн: на Харьковщине вручили подозрение госслужащему
14:43
Ребенок три дня сам был в квартире в Харькове: горе-матери вручили подозрение

Вы читали новость: «Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин 41 и 56 лет, устроивших стрельбу в Холодногорском районе Харькова.".