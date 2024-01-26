Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)

Правоохранители задержали двух мужчин 41 и 56 лет, устроивших стрельбу в Холодногорском районе Харькова.

О звуках стрельбы правоохрантелям сообщил заявитель 26 января в 02:46, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место выехали патрульные. Они осмотрели территорию и установили, что двое мужчин из хулиганских побуждений устроили стрельбу во дворе дома.

Правоохранители на месте изъяли гильзы, ружье Hatsan, пистолет Глок и другие вещественные доказательства.

Из-за стрельбы никто не пострадал, отметили в полиции.

Двум мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.