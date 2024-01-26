Ночью в Харькове произошла стрельба: подробности (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали двух мужчин 41 и 56 лет, устроивших стрельбу в Холодногорском районе Харькова.
О звуках стрельбы правоохрантелям сообщил заявитель 26 января в 02:46, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
На место выехали патрульные. Они осмотрели территорию и установили, что двое мужчин из хулиганских побуждений устроили стрельбу во дворе дома.
Правоохранители на месте изъяли гильзы, ружье Hatsan, пистолет Глок и другие вещественные доказательства.
Из-за стрельбы никто не пострадал, отметили в полиции.
Двум мужчинам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 26 января 2024 в 14:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали двух мужчин 41 и 56 лет, устроивших стрельбу в Холодногорском районе Харькова.".