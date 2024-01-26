Вночі у Харкові сталася стрілянина: подробиці (фото)

Правоохоронці затримали двох чоловіків 41 та 56 років, які влаштували стрілянину в Холодногірському районі Харкова.

Про звуки стрільби правоохоронцям повідомив заявник 26 січня о 02:46, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце виїхали патрульні. Вони оглянули територію та встановили, що двоє чоловіків з хуліганських спонукань влаштували стрілянину в дворі будинку.

Правоохоронці на місці вилучили гільзи, рушницю «Hatsan», пістолет «Глок» та інші речові докази.

Через стрілянину ніхто не постраждав, зазначили у поліції.

Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Їм загрожує до 7 років тюрми.