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Вночі у Харкові сталася стрілянина: подробиці (фото)

Події 14:44   26.01.2024
Вікторія Яковенко
Вночі у Харкові сталася стрілянина: подробиці (фото) Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали двох чоловіків 41 та 56 років, які влаштували стрілянину в Холодногірському районі Харкова.

Про звуки стрільби правоохоронцям повідомив заявник 26 січня о 02:46, розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області.

На місце виїхали патрульні. Вони оглянули територію та встановили, що двоє чоловіків з хуліганських спонукань влаштували стрілянину в дворі будинку.

Правоохоронці на місці вилучили гільзи, рушницю «Hatsan», пістолет «Глок» та інші речові докази.

Через стрілянину ніхто не постраждав, зазначили у поліції.

Двом чоловікам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Їм загрожує до 7 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2024 в 14:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали двох чоловіків 41 та 56 років, які влаштували стрілянину в Холодногірському районі Харкова.".