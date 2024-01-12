Харків’янина, який торгував зброєю, гранатами і вибухівкою, судитимуть
28-річному харків’янину, який продавав автомат, гранати та патрони, світить 7 років за ґратами, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У листопаді минулого року продавець запропонував придбати бойовий автомат Калашникова АК-74 у технічно справному стані, близько 20 набоїв до нього, десять корпусів ручної осколкової оборонної гранати Ф-1, запали для гранат, ручну гранату М-67, міну направленої дії М-18.
Покупець погодився, тож у грудні підозрюваний передав йому «товар». «Виручка» продавця склала $2100.
На початку січня 2024 року підозрюваний зустрівся з покупцем вдруге. Цього разу партія зброї та боєприпасів коштувала вже майже $6400 — саме в таку суму продавець оцінив чотири реактивні протитанкові гранати РПГ-22, С-4 — сформований заряд пластичної вибухової речовини, а також 16 корпусів гранат Ф-1 і РГД-5.
Підозрюваного затримали одразу після того, як покупець заплатив гроші за «товар».
Наразі встановлюють, як чоловік заволодів зброєю та боєприпасами. Підозрюваного тримають під вартою.
Шевченківська окружна прокуратур Харкова повідомила про підозру 28-річному харків’янину за фактом незаконного зберігання, збуту вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263 КК України). Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: автомат, выручка, гранаты, оружие, патроны, суд, Харків, харьковчанин;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "28-летнему харьковчанину, продававшему автомат, гранаты и патроны, светит 7 лет за решеткой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".